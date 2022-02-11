Все медалисты Олимпиады в Пекине 11 февраля

Сегодня определились призеры в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, шорт-треке и склетоне.
Читайте также: Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине
Все медалисты 11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине
Сноуборд
мужчины, хаф-пайп
Далее по теме
- 1. Аюму Хирано (Япония)
- 2. Скотти Джеймс (Австралия)
- 3. Ян Шеррер (Швейцария)
Горнолыжный спорт
женщины, супер-гигант
- 1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)
- 2. Мирьям Пухнер (Австрия)
- 3. Мишель Гисин (Швейцария)
Лыжные гонки
мужчины, 15 км, классический стиль
- 1. Иво Нисканен (Финляндия)
- 2. Александр Большунов (ОКР)
- 3. Йоханнес Клебо (Норвегия)
Конькобежный спорт
мужчины, 10000 м
- 1. Нильс ван дер Пель (Швеция)
- 2. Патрик Руст (Нидерланды)
- 3. Давиде Гетто (Италия)
Биатлон
женщины, 7.5 км, спринт
- 1. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегия)
- 2. Эльвира Оберг (Швеция)
- 3. Доротея Вирер (Италия)
Шорт-трек
женщины, 1000 м
- 1. Кристофер Гротхер (Германия)
- 2. Аксель Юнг (Германия)
- 3. Янь Вэньган (Китай)
Скелетон
мужчины, одиночки
- 1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)
- 2. Чхве Мин Джон (Южная Корея)
- 3. Ханне Десмет (Бельгия)
Украинские спортсмены провели очередной день без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.