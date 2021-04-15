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Я проти російської політики, рідна Україно, все буде добре! Палка підтримка бійця з Грузії

15 квітня, 21:04

Олена Павлова Олена Павлова

Грузинський боєць UFC Роман Долідзе стежить за ситуацією в нашій країні і підтримав Україну в конфлікті з сусідом, який використовує силові і агресивні методи

Грузинський боєць змішаних єдиноборств Роман Долідзе, який дуже популярний і в нашій країні, підтримав Україну в конфлікті з Росією. Раніше українка з боїв в клітці показала черепа своїх недругів.

"Продовжую стежити за розвитком подій в нашій країні. Я завжди вважав і вважаю, що Україна – це неподільна і єдина держава, яка має право самостійно вирішувати всі конфліктні ситуації на своїй землі. Ті силові, агресивні методи, які наші сусіди намагаються використовувати проти України, Грузії та ряду інших країн – вважаю категорично неприйнятними", – сказав Долідзе на своїй сторінці в Instagram.

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"Я сподіваюся, що знайдуться способи для вирішення цього питання іншими методами. Я тепер схвильований, намагаюся бути максимально коректним. У мене багато друзів у Росії, не хочу показати, що я проти росіян або російського народу – ні, я проти російської політики. Рідна Україно, як би не було, все буде добре", – додав боєць.

Роман Долідзе

Роман Долідзе / Фото: Instagram

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Долідзе – чемпіон світу і Європи з грепплінгу, 7-кратний чемпіон України з грепплінгу, чемпіон України з ММА і Free-Fight, чемпіон світу з ММА. У 2018 році став чемпіоном світу у напівважкій вазі за версією WWFC. Він провів дев'ять боїв в MMA. Тільки в останньому поєдинку Долідзе зазнав першої поразки в UFC від американця Джайлса.

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Росія Украина UFC змішані єдиноборства боєць Роман Долідзе
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