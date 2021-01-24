Русский
$ 28,26
34,37
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Ірландське рагу і ванільний коктейль: що їдять зірки UFC Макгрегор і Пор’є

24 січня, 00:31

Олена Павлова Олена Павлова

Конор балує себе шоколадними цукерками, а Дастін п'є багато води

Лічені години залишаються до одного з головних поєдинків року в ММА. Вранці 24 січня по Києву ірландський боєць Конор Макгрегор зустрінеться з американцем Дастіном Пор’є на турнірі UFC 257 на "Бійцівському острові" в ОАЕ. Онлайн-трансляція Макгрегор – Пор'єпройде на нашому сайті. А поки ми вирішили ознайомити вас з меню Конора і Дастіна під час підготовки до бою.

Реклама

Читайте також: Макгрегор – Пор'є: де дивитися супербій в UFC 257

Меню Конора Макгрегора

Нагадаємо, що сам Конор випускає віскі, а з недавніх пір ще пиво і сидр. Ливіться гарячі подробиці біографії Конора Макгрегора.

Меню Дастіна Пор’є

В тренді
Технічна поразка Україні: команду Шевченка можуть помилувати 16 лютого
Реклама

До речі, як представник етнічної групи каджун, Пор’є проводить багато часу готуючи – в основному кухню південних штатів США. Навіть випустив свій "Гарячий соус Пор’є" на основі кайенского перцю. Дивіться, які цікаві факти потрібно знати про Дастіна Пор'є.

Раніше ми дали вам п'ять причин не проспати бій Пор'є і Макгрегора.

А також дали розклад трансляцій бою Макгрегор – Пор'є в Україні. Початок трансляції події в неділю, 24 січня – о 5:00 за київським часом. Поєдинок Макгрегор – Пор’є повинен стартувати орієнтовно о 7 ранку.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

їжа меню UFC змішані єдиноборства Конор Макгрегор Дастин Порье
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Макгрегор – Пор'є: Хабіб дав несподіваний прогноз
Макгрегор – Пор'є: Хабіб дав несподіваний прогнозMMA
Фейкове повернення! Хабіб вирішив
Фейкове повернення! Хабіб вирішив "кинути" боса UFC в інтересах РосіїMMA
Повернення року: Нурмагомедов озвучив умови для відновлення кар'єри
Повернення року: Нурмагомедов озвучив умови для відновлення кар'єриMMA
Однією лівою! Як Макгрегор
Однією лівою! Як Макгрегор "знищив" Пор'є в першому бою (відео)MMA
Хабіб погодився на 20 баранів і холодильник: кумедне відео торгу зірки UFC
Хабіб погодився на 20 баранів і холодильник: кумедне відео торгу зірки UFCMMA
Ви точно забудете про Макгрегора і Порьє! Вогненні фото красуні, яка затьмарить бійців
Ви точно забудете про Макгрегора і Порьє! Вогненні фото красуні, яка затьмарить бійцівMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти