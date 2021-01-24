Ірландське рагу і ванільний коктейль: що їдять зірки UFC Макгрегор і Пор’є

Лічені години залишаються до одного з головних поєдинків року в ММА. Вранці 24 січня по Києву ірландський боєць Конор Макгрегор зустрінеться з американцем Дастіном Пор’є на турнірі UFC 257 на "Бійцівському острові" в ОАЕ. Онлайн-трансляція Макгрегор – Пор'єпройде на нашому сайті. А поки ми вирішили ознайомити вас з меню Конора і Дастіна під час підготовки до бою.

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Меню Конора Макгрегора

Нагадаємо, що сам Конор випускає віскі, а з недавніх пір ще пиво і сидр. Ливіться гарячі подробиці біографії Конора Макгрегора.

Меню Дастіна Пор’є

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До речі, як представник етнічної групи каджун, Пор’є проводить багато часу готуючи – в основному кухню південних штатів США. Навіть випустив свій "Гарячий соус Пор’є" на основі кайенского перцю. Дивіться, які цікаві факти потрібно знати про Дастіна Пор'є.

Раніше ми дали вам п'ять причин не проспати бій Пор'є і Макгрегора.

А також дали розклад трансляцій бою Макгрегор – Пор'є в Україні. Початок трансляції події в неділю, 24 січня – о 5:00 за київським часом. Поєдинок Макгрегор – Пор’є повинен стартувати орієнтовно о 7 ранку.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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