Ирландское рагу и ванильный коктейль: что едят звезды UFC Макгрегор и Порье

Конор балует себя шоколадными конфетами, а Дастин пьет много воды

Считанные часы остаются до одного из главных поединков года в ММА. Утром 24 января по Киеву ирландский боец Конор Макгрегор встретится с американцем Дастином Порье на турнире UFC 257 на "Бойцовском острове" в ОАЭ. Онлайн-трансляция Макгрегор – Порье пройдет на нашем сайте. А пока мы решили ознакомить вас с меню Конора и Дастина во время подготовки к бою.

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Меню Конора Макгрегора

Напомним, что сам Конор выпускает виски, а с недавних пор еще пиво и сидр. Смотрите горячие подробности биографии Конора Макгрегора.

Меню Дастина Порье

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Кстати, как представитель этнической группы каджун, Порье проводит много времени за готовкой – в основном кухни южных штатов США. Даже выпустил свой "Горячий соус Порье" на основе кайенского перца. Смотрите, какие любопытные факты нужно знать про Дастина Порье.

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А также дали расписание трансляций боя Макгрегор – Порье в Украине. Начало трансляции события в воскресенье, 24 января – в 5:00 по киевскому времени. Поединок Макгрегор – Порье должен стартовать ориентировочно в 7 утра.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

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