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Ирландское рагу и ванильный коктейль: что едят звезды UFC Макгрегор и Порье

24 января, 00:31

Елена Павлова Елена Павлова

Конор балует себя шоколадными конфетами, а Дастин пьет много воды

Считанные часы остаются до одного из главных поединков года в ММА. Утром 24 января по Киеву ирландский боец Конор Макгрегор встретится с американцем Дастином Порье на турнире UFC 257 на "Бойцовском острове" в ОАЭ. Онлайн-трансляция Макгрегор – Порье пройдет на нашем сайте. А пока мы решили ознакомить вас с меню Конора и Дастина во время подготовки к бою.

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Читайте также: Макгрегор – Порье: где смотреть супербой в UFC 257

Меню Конора Макгрегора

Напомним, что сам Конор выпускает виски, а с недавних пор еще пиво и сидр. Смотрите горячие подробности биографии Конора Макгрегора.

Меню Дастина Порье

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Кстати, как представитель этнической группы каджун, Порье проводит много времени за готовкой – в основном кухни южных штатов США. Даже выпустил свой "Горячий соус Порье" на основе кайенского перца. Смотрите, какие любопытные факты нужно знать про Дастина Порье.

Ранее мы дали вам пять причин не проспать бой Порье и Макгрегора.

А также дали расписание трансляций боя Макгрегор – Порье в Украине. Начало трансляции события в воскресенье, 24 января – в 5:00 по киевскому времени. Поединок Макгрегор – Порье должен стартовать ориентировочно в 7 утра.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

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еда меню UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дастин Порье
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