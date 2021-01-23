Працював на плантації, придумав соус і поїть пігмеїв: що потрібно знати про Дастіна Пор’є

Зовсім небагато залишилося до повернення в Октагон колишнього чемпіона UFC у двох категоріях Конора Макгрегора. Рано вранці 24 січня на "Бійцівському острові" він проведе поєдинок-реванш проти американця Дастіна Пор’є. Бій Пор'є – Макгрегор онлайндоступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями. А поки дивіться цікаві факти з біографії Дастіна.
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ПРАЦЮВАВ НА ПЛАНТАЦІЇ
На старті кар'єри, щоб роздобути зайвих грошенят, Дастін збирав горіхи на плантаціях і алюмінієві банки для екологічної служби.
СИДІВ У В'ЯЗНИЦІ
Дастін не розповідає подробиць, але і не приховує, що сидів в тюрмі для неповнолітніх.
"ВЕЧЕРЯ З ДІАМАНТОМ"
Як представник етнічної групи каджун, Пор’є проводить багато часу готуючи – в основному кухню південних штатів США. Випустив свій "Гарячий соус Пор’є" на основі кайенского перцю. Пляшка в 6 унцій (170 грам) коштує 12 доларів. Мріє запустити телешоу – "Вечеря з діамантом".
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НАЙБІЛЬШ ЩЕДРИЙ У ПРОМОЦІЇ
Пор’є ні раз отримував нагороди за свій благодійний фонд. Після боїв він продає всю свою амуніцію і віддає нужденним. Наприклад, після поєдинку з Едді Альваресом збув екіпіровку фанату за 8 000 доларів. Дастін допомагає забезпечити чистою питною водою дітей пігмеїв в Уганді. А під час пандемії COVID-19 його фонд пожертвував 1000 обідів співробітникам трьох великих лікарень в його рідному районі Лафайєт.
Раніше ми дали вам п'ять причин не проспати бій Пор'є і Макгрегора.
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