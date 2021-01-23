Русский
$ 28,26
34,37
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Працював на плантації, придумав соус і поїть пігмеїв: що потрібно знати про Дастіна Пор’є

23 січня, 22:39

Олена Павлова Олена Павлова

Американський боєць починав з в'язниці, а тепер годує лікарів в своєму районі

Зовсім небагато залишилося до повернення в Октагон колишнього чемпіона UFC у двох категоріях Конора Макгрегора. Рано вранці 24 січня на "Бійцівському острові" він проведе поєдинок-реванш проти американця Дастіна Пор’є. Бій Пор'є – Макгрегор онлайндоступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями. А поки дивіться цікаві факти з біографії Дастіна.

Реклама

Читайте також: Макгрегор – Пор'є: де дивитися супербій в UFC 257

ПРАЦЮВАВ НА ПЛАНТАЦІЇ

На старті кар'єри, щоб роздобути зайвих грошенят, Дастін збирав горіхи на плантаціях і алюмінієві банки для екологічної служби.

Реклама

СИДІВ У В'ЯЗНИЦІ

Дастін не розповідає подробиць, але і не приховує, що сидів в тюрмі для неповнолітніх.

"ВЕЧЕРЯ З ДІАМАНТОМ"

Як представник етнічної групи каджун, Пор’є проводить багато часу готуючи – в основному кухню південних штатів США. Випустив свій "Гарячий соус Пор’є" на основі кайенского перцю. Пляшка в 6 унцій (170 грам) коштує 12 доларів. Мріє запустити телешоу – "Вечеря з діамантом".

Реклама

Читайте також: Побив дідуся в пабі і "крутив" з княгинею Монако: гарячі факти про Конора Макгрегора

НАЙБІЛЬШ ЩЕДРИЙ У ПРОМОЦІЇ

Пор’є ні раз отримував нагороди за свій благодійний фонд. Після боїв він продає всю свою амуніцію і віддає нужденним. Наприклад, після поєдинку з Едді Альваресом збув екіпіровку фанату за 8 000 доларів. Дастін допомагає забезпечити чистою питною водою дітей пігмеїв в Уганді. А під час пандемії COVID-19 його фонд пожертвував 1000 обідів співробітникам трьох великих лікарень в його рідному районі Лафайєт.

Реклама

Раніше ми дали вам п'ять причин не проспати бій Пор'є і Макгрегора.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

благодійність тюрма плантації соус UFC змішані єдиноборства боєць Конор Макгрегор кулінарне шоу Дастин Порье
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Макгрегор – Пор'є: Хабіб дав несподіваний прогноз
Макгрегор – Пор'є: Хабіб дав несподіваний прогнозMMA
Фейкове повернення! Хабіб вирішив
Фейкове повернення! Хабіб вирішив "кинути" боса UFC в інтересах РосіїMMA
Повернення року: Нурмагомедов озвучив умови для відновлення кар'єри
Повернення року: Нурмагомедов озвучив умови для відновлення кар'єриMMA
Однією лівою! Як Макгрегор
Однією лівою! Як Макгрегор "знищив" Пор'є в першому бою (відео)MMA
Хабіб погодився на 20 баранів і холодильник: кумедне відео торгу зірки UFC
Хабіб погодився на 20 баранів і холодильник: кумедне відео торгу зірки UFCMMA
Ви точно забудете про Макгрегора і Порьє! Вогненні фото красуні, яка затьмарить бійців
Ви точно забудете про Макгрегора і Порьє! Вогненні фото красуні, яка затьмарить бійцівMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти