Работал на плантации, придумал соус и поит пигмеев: что нужно знать про Дастина Порье

Американский боец начинал с тюрьмы, а теперь кормит врачей в своем районе

Совсем немного осталось до возвращения в октагон бывшего чемпиона UFC в двух категориях Конора Макгрегора. Ранним утром 24 января на "Бойцовском острове" он проведет поединок-реванш против американца Дастина Порье. Бой Порье – Макгрегор онлайн доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями. А пока смотрите любопытные факты из биографии Дастина.

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РАБОТАЛ НА ПЛАНТАЦИИ

На старте карьеры, чтобы раздобыть лишних деньжат, Дастин собирал орехи на плантациях и алюминиевые банки для экологической службы.

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СИДЕЛ В ТЮРЬМЕ

Дастин не рассказывает подробностей, но и не скрывает, что сидел в тюрьме для несовершеннолетних.

"УЖИН С БРИЛЛИАНТОМ"

Как представитель этнической группы каджун, Порье проводит много времени за готовкой – в основном кухни южных штатов США. Выпустил свой "Горячий соус Порье" на основе кайенского перца. Бутылка в 6 унций (170 грамм) стоит 12 долларов. Мечтает запустить телешоу – "Ужин с бриллиантом".

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САМЫЙ ЩЕДРЫЙ В ПРОМОУШЕНЕ

Порье ни раз получал награды за свой благотворительный фонд. После боев он продает всю свою амуницию и отдает нуждающимся. Например, после поединка с Эдди Альваресом сбыл экипировку фанату за 8 000 долларов. Дастин помогает обеспечить чистой питьевой водой детей пигмеев в Уганде. А во время пандемии COVID-19 его фонд пожертвовал 1000 обедов сотрудникам трех крупных больниц в его родном районе Лафайет.

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Ранее мы дали вам пять причин не проспать бой Порье и Макгрегора.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

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