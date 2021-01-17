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Порівняв себе з королем Алі. Боєць UFC після рекорду втратив голову

17 січня, 20:20

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Макс Холлоуей підсумував бій з Каттаром

В Абу-Дабі завершився турнір UFC, де в головному бою зійшлися Макс Холлоуей і Келвін Каттар. Бій тривав увесь відведений час і завершився перемогою Холлоуея одноголосним рішенням суддів.

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Після поєдинку Холлоуей виклав в соцмережі фотоколаж, на якому з'єднані знімки його бою з Каттаром, а також кадр одного з боїв за участю колишнього абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, легендарного Мохаммеда Алі.

"З днем народження, король. Просто намагаюся слідувати твоєму прикладу", – підписав фотографію в Instagram Макс.

17 січня – день народження Алі, сьогодні б йому виповнилося 79 років.

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До речі, в цьому бою Холлоуей завдав 445 акцентованих ударів, що є рекордом для UFC. Попередній був 290.

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UFC Мохаммед Алі змішані єдиноборства Макс Холлоуей
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