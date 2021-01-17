Забризкав кров'ю підлогу: безжалісний американець встановив рекорд UFC з ударів за бій

Цієї ночі в Абу-Дабі в головному бою турніру UFC на "Бійцівському острові" зійшлися 29-річний американець Макс Голловей і його 32-річний співвітчизник Келвін Каттар. Після п'яти раундів побиття на "Етіхад-Арені" судді одноголосним рішенням віддали перемогу Максу Голлвею – 50:43, 50:43, 50:42. Раніше на дуелі поглядів згадали про Марадону.

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До того ж в цьому бою Холлоуей завдав 445 акцентованих ударів, що є рекордом для UFC – повідомляє промоушен в Twitter. Попередній був 290. Хоча рекордсмену теж дісталося. Але все ж не так, як Каттару, який закінчував бій із закривавленим обличчям і ледве-ледве стримував атаки опонента.

Після цього поєдинку Голловей перервав свою серію поразок з двох боїв. І ще отримав бонус у 50 000 доларів за бій вечора. Раніше в реванші він поступився спірним роздільним рішенням Олександру Волкановськомуна турнірі UFC 251 в липні 2020 року. Всього на його рахунку 28 поєдинків в ММА, з яких Голловей виграв 22.

Для Каттара ця поразка стала першою після двох перемог поспіль – над Джеремі Стівенсом на UFC 249 у травні 2020 року і Деном Іге на UFC ESPN on 13 – у липні 2020 року. Це вже п'ята осічка в кар'єрі 32-річного бійця при 22 перемогах.

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Раніше ми також повідомляли, що Нурмагомедов озвучив умови для відновлення кар'єри.

Прогноз на всі поєдинки UFC251

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