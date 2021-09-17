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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Секс-символ ММА показала, як зустріне чоловіка з чемпіонським поясом – і це не борщ з пампушками

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
17 вересня, 16:03
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Зірка ММА продовжує шокувати своїх підписників новими фото
Пейдж Ванзант і її чоловік
Пейдж Ванзант і її чоловік / Фото: Instagram

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант розмістила новий пост в своєму Twitter. Красуня поділилася своїм фото у відвертому купальнику, в якому вона зустріне свого чоловіка Остіна Вандерфорда, якщо він завоює чемпіонський пояс.

"Як я буду дивитися на Остіна, коли він принесе додому цей пояс", підписала свою фотографію Пейдж Ванзант.

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Епатажна спортсменки не вперше ділиться своїми відвертими фото. А зовсім недавно, вона ледь не перегнула палицю: на загальному знімку дівчина і її чоловік сидять на унітазах зі спущеними штанами в двомісному туалеті.

Яскраві фото Пейдж Ванзант:

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Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Пейдж Ванзант – одна з найкрасивіших дівчат в MMA
Пейдж Ванзант – одна з найкрасивіших дівчат в MMA / Фото: Instagram

Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

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