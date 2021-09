Секс-символ ММА показала, як зустріне чоловіка з чемпіонським поясом – і це не борщ з пампушками

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант розмістила новий пост в своєму Twitter. Красуня поділилася своїм фото у відвертому купальнику, в якому вона зустріне свого чоловіка Остіна Вандерфорда, якщо він завоює чемпіонський пояс.

"Як я буду дивитися на Остіна, коли він принесе додому цей пояс", підписала свою фотографію Пейдж Ванзант.

How Ill be looking at Austin when he brings home that belt pic.twitter.com/ZzJZm3XG87