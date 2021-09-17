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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Секс-символ ММА показала, как встретит мужа с чемпионским поясом – и это не борщ с пампушками

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
17 сентября, 16:03
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Звезда ММА продолжает шокировать своих подписчиков новыми фото
Пейдж Ванзант и ее муж
Пейдж Ванзант и ее муж / Фото: Instagram

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант разместила новый пост в своем Twitter. Красотка поделилась своим фото в откровенном купальнике, в котором она встретит своего мужа Остина Вандерфорда, если он завоюет чемпионский пояс.

"Как я буду смотреть на Остина, когда он принесёт домой этот пояс", подписала свою фотографию Пейдж Ванзант.

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Эпатажная спортсменка не впервые делится своими откровенными фото. А совсем недавно, она едва не перегнула палку: на общем снимке девушка и ее супруг сидят на унитазах со спущенными штанами в двуместном туалете.

Яркие фото Пейдж Ванзант:

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Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Пейдж Ванзант – одна из самых красивых девушек в MMA
Пейдж Ванзант – одна из самых красивых девушек в MMA / Фото: Instagram

Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

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