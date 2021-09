Секс-символ ММА показала, как встретит мужа с чемпионским поясом – и это не борщ с пампушками

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант разместила новый пост в своем Twitter. Красотка поделилась своим фото в откровенном купальнике, в котором она встретит своего мужа Остина Вандерфорда, если он завоюет чемпионский пояс.

"Как я буду смотреть на Остина, когда он принесёт домой этот пояс", подписала свою фотографию Пейдж Ванзант.

How Ill be looking at Austin when he brings home that belt pic.twitter.com/ZzJZm3XG87