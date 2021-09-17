Секс-символ ММА показала, как встретит мужа с чемпионским поясом – и это не борщ с пампушками

Звезда ММА продолжает шокировать своих подписчиков новыми фото

Пейдж Ванзант и ее муж / Фото: Instagram

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант разместила новый пост в своем Twitter. Красотка поделилась своим фото в откровенном купальнике, в котором она встретит своего мужа Остина Вандерфорда, если он завоюет чемпионский пояс.

"Как я буду смотреть на Остина, когда он принесёт домой этот пояс", подписала свою фотографию Пейдж Ванзант.

How Ill be looking at Austin when he brings home that belt pic.twitter.com/ZzJZm3XG87 — Paige VanZant (@paigevanzant) September 16, 2021

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Эпатажная спортсменка не впервые делится своими откровенными фото. А совсем недавно, она едва не перегнула палку: на общем снимке девушка и ее супруг сидят на унитазах со спущенными штанами в двуместном туалете.

Яркие фото Пейдж Ванзант:

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Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Пейдж Ванзант – одна из самых красивых девушек в MMA / Фото: Instagram

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram