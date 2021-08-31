З чоловіком на унітазі: інтим по-російськи від зірки MMA

Пейдж Ванзант любить незвичні фото / Фото: Instagram
Головний секс-символ MMA недавно завела сторінку на спеціалізованому сайті, де за гроші продає свої інтимні фото.
А в якості реклами Пейдж використовує свою сторінку в Instagram. Час від часу там проскакують неймовірно відверті фото.
Але з останнім вона явно перегнула палицю. На знімку дівчина і її чоловік сидять на унітазах зі спущеними штанами в двомісному туалеті, що нагадує знамениту вбиральню з Сочі-2014. Такий собі інтим.
Яскраві фото Пейдж Ванзант:
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