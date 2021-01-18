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З голим торсом і сином на руках: як Конор Макгрегор прибув на "Бійцівський острів"

18 січня, 14:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Колишній чемпіон проведе поєдинок проти Дастіна Порьє

Уже в найближчими вихідними нас чекає круте бійцівське шоу UFC. В Абу-Дабі відбудеться бій між Конором Макгрегором і Дастіном Порьє.

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Нещодавно Конор був захоплений бійцівськими даними свого сина. А сьогодні з Конором-молодшим колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях прибув на "Бійцівський острів", де відбудеться його бій.

До готелю Макгрегор під'їхав в дорогій машині. З авто він вийшов з голим торсом, взяв на руки сина, і під гучні вигуки присутніх зайшов в готель.

Там боєць вирішив трохи помедитувати.

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Відзначимо, що у Конора Макгрегора двоє дітей – крім 3-річного Конора-молодшого, є ще 2-річна дочка Кроя. Зараз дружина ірландця Ді Девлін вагітна, і через місяць у них з Конором має народитися третя дитина.

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Українка Марина Мороз – про Конора Макгрегора

Марина Мороз про Конора Макгрегора

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