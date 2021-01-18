Українська
$ 28,05
34,01
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

С голым торсом и сыном на руках: как Конор Макгрегор прибыл на "Бойцовский остров"

18 января, 14:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Бывший чемпион проведет поединок против Дастина Порье

Уже в ближайшие выходные нас ждет крутое бойцовское шоу UFC. В Абу-Даби состоится бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Реклама

Недавно Конор был восхищен бойцовскими данными своего сына. А сегодня с Конором-младшим бывший чемпион UFC в двух весовых категориях прибыл на "Бойцовский остров", где состоится его бой.

К гостинице Макгрегор подъехал в дорогой машине. С авто он вышел с голым торсом, взял на руки сына, и под громкие возгласы присутствующих зашел в отель.

Там боец решил немного помедитировать.

Реклама

В тренде
Спонсоры объявили бойкот чемпионату мира по хоккею, если его оставят Лукашенко

Отметим, что у Конора Макгрегора двое детей – помимо 3-летнего Конора-младшего, есть еще 2-летняя дочка Кроя. Сейчас жена ирландца Ди Девлин беременна, и через месяц у них с Конором должен появиться на свет третий ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дух, що тіло рве до бою": итоги года в цитатах украинских классиков

Украинка Марина Мороз – про Конора Макгрегора

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)MMA
Торт-шедевр создал всемирно известный шеф-повар для бойца Нурмагомедова
Торт-шедевр создал всемирно известный шеф-повар для бойца НурмагомедоваMMA
Самая популярная ринг-герл показала видео без нижнего белья и привела фанатов в экстаз
Самая популярная ринг-герл показала видео без нижнего белья и привела фанатов в экстазMMA
Возвращение года: Нурмагомедов озвучил условия для возобновления карьеры
Возвращение года: Нурмагомедов озвучил условия для возобновления карьерыMMA
Все билеты на возвращение Конора Макгрегора распроданы за 18 часов
Все билеты на возвращение Конора Макгрегора распроданы за 18 часовMMA
Хабиб согласился на 20 баранов и холодильник: уморное видео торгов звезды UFC
Хабиб согласился на 20 баранов и холодильник: уморное видео торгов звезды UFCMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять