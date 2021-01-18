С голым торсом и сыном на руках: как Конор Макгрегор прибыл на "Бойцовский остров"

Уже в ближайшие выходные нас ждет крутое бойцовское шоу UFC. В Абу-Даби состоится бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

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Недавно Конор был восхищен бойцовскими данными своего сына. А сегодня с Конором-младшим бывший чемпион UFC в двух весовых категориях прибыл на "Бойцовский остров", где состоится его бой.

К гостинице Макгрегор подъехал в дорогой машине. С авто он вышел с голым торсом, взял на руки сына, и под громкие возгласы присутствующих зашел в отель.

Там боец решил немного помедитировать.

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Отметим, что у Конора Макгрегора двое детей – помимо 3-летнего Конора-младшего, есть еще 2-летняя дочка Кроя. Сейчас жена ирландца Ди Девлин беременна, и через месяц у них с Конором должен появиться на свет третий ребенок.

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