Викрав бізнесмена і сів у в'язницю: російському бійцеві винесли вирок

Боєць ММА Дмитро Сосновський засуджений до 8 років і 5 місяців колонії за викрадення бізнесмена в Москві, який повинен був пробачити борг в 400 тисяч рублів

Російський боєць змішаних єдиноборств Дмитро Сосновський отримав тюремний строк за викрадення бізнесмена в Москві. Суд засудив 31-річного спортсмена до 8 років 5 місяців колонії, його спільників було засуджено до 9,5 і 8,5 років позбавлення волі. Вони будуть відбувати покарання у виправній колонії суворого режиму.

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Сосновський був заарештований в листопаді 2019 року. Компанія, в яку входив Сосновський, викрала чоловіка, побила його і вимагала пробачити борг їхнього друга розміром в 400 тисяч рублів. Потерпілому вдалося втекти і написати заяву в поліцію.

Сосновський отримав 11 перемог в 11 поєдинках за правилами змішаних єдиноборств. Він провів один поєдинок в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) в березні 2018 року, вигравши у британця Марка Годбіра. У 2014 року спортсмен нокаутував Олександра Емельяненка.