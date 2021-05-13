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Похитил бизнесмена и сел в тюрьму: российскому бойцу вынесли приговор

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 мая, 17:10
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Боец ММА Дмитрий Сосновский приговорен к 8 годам и 5 месяцам колонии за похищение бизнесмена в Москве, который должен был простить долг в 400 тысяч рублей

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Сосновский получил тюремный срок за похищение бизнесмена в Москве. Суд приговорил 31-летнего спортсмена к 8 годам 5 месяцам колонии, его подельники были приговорены к 9,5 и 8,5 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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Сосновский был арестован в ноябре 2019 года. Компания, в которую входил Сосновский, похитила мужчину, избила его и требовала простить долг их друга размером в 400 тысяч рублей. Потерпевшему удалось сбежать и написать заявление в полицию.

В тренде

Сосновский одержал 11 побед в 11 поединках по правилам смешанных единоборств. Он провел один поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в марте 2018 года, выиграв у британца Марка Годбира удушающим приемом. В 2014 года спортсмен нокаутировал Александра Емельяненко.

Видео: Instagram

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