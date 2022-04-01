Він пережив бомбардування! Мама чемпіона надійно сховала його трофей

Чемпіон Bellator Ярослав Амосов показав, де зберігався його чемпіонський пояс, коли в Ірпені орудували рашисти

Амосов показав своїм братам по зброї чемпіонський пояс / Фото: Колаж: Сьогодні

13 травня у Лондоні на знаменитому стадіоні "Уемблі" український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов мав захищати титул чемпіона Bellator.

Але він узяв зброю до рук, щоб захищати свою країну від російських фашистів.

Реклама

Ярослав живе в Ірпені, тому після визволення міста навідався додому. І дістав із схрону свій чемпіонський пояс.

"Пояс із великою історією! Тепер я його точно не віддам. Мама його надійно сховала і він пережив бомбардування", – показав у соцмережах Ярослав, де зберігався трофей.

Читайте також: Собачник, сексист та екстремал: все, що потрібно знати про чемпіона Ярослава Амосова

Реклама

До речі, дивіться емоційне звернення чемпіона Bellator під кулями та вибухами.