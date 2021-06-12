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12 червня 16:00 Про матч
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00 Про матч
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00 Про матч
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Собачник, сексист і екстремал: все, що потрібно знати про чемпіона Ярослава Амосова

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
12 червня, 07:34
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Новий власник пояса Bellator скоро стане батьком, він багаторазовий чемпіон світу з самбо, любить мотоцикли, собак і виступає під прізвиськом Динамо
Зірка українського ММА Ярослав Амосов
Зірка українського ММА Ярослав Амосов / Фото: Instagram

Ярослав Амосов став першим українцем – чемпіоном престижного промоушена Bellator. Наш боєць переміг суддівським рішенням колишнього вже чемпіона Дугласа Ліму.

Хто такий Ярослав Амосов? Спробуємо познайомити вас з нашим героєм.

Чемпіон

27-річний Ярослав народився в Ірпені. З дитинства в спорті – чотириразовий чемпіон світу з бойового самбо, триразовий чемпіон Європи з бойового самбо. Чемпіон світу з MMA версії GEFC серед професіоналів. Починаючи з 2012 року на професійному рівні виступає в ММА.

Непереможений

У Амосова 26 боїв у змішаних єдиноборствах і 26 перемог! 9 – нокаутом, 10 – здачею і 7 – суддівським рішенням.

Динамо

Це прізвисько йому дали друзі. Він любить атакувати і вести поєдинки динамічно. Ось друзі і стали говорити, що він працює в рингу як динамо-машина.

Екстремал

Амосову подобається все екстремальне! У нього є мотоцикл, який зроблений під трюки і він вчиться їх робити!

Собачник

У Ярослава є собака Даллас. Її знімків в соцмережах не менше, аніж самого Ярослава. Боєць проводить з псом дуже багато часу, влітку бере його з собою на збори.

Сексист

Цитата з інтерв'ю: "Я вважаю що дівчинці потрібно займатися танцями, гімнастикою, або єдиноборствами чисто для себе! Але це особисто моя думка! Дівчата, які б'ються, без образ".

Сім'янин

Ярослав Амосов одружений і скоро стане батьком. "Ми чекаємо дитину в серпні, і цю перемогу я присвячую їй", – заявив боєць після перемоги над Лімою.

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