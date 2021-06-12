Собачник, сексист і екстремал: все, що потрібно знати про чемпіона Ярослава Амосова

Новий власник пояса Bellator скоро стане батьком, він багаторазовий чемпіон світу з самбо, любить мотоцикли, собак і виступає під прізвиськом Динамо

Зірка українського ММА Ярослав Амосов / Фото: Instagram

Ярослав Амосов став першим українцем – чемпіоном престижного промоушена Bellator. Наш боєць переміг суддівським рішенням колишнього вже чемпіона Дугласа Ліму.

Хто такий Ярослав Амосов? Спробуємо познайомити вас з нашим героєм.

Чемпіон

27-річний Ярослав народився в Ірпені. З дитинства в спорті – чотириразовий чемпіон світу з бойового самбо, триразовий чемпіон Європи з бойового самбо. Чемпіон світу з MMA версії GEFC серед професіоналів. Починаючи з 2012 року на професійному рівні виступає в ММА.

Непереможений

У Амосова 26 боїв у змішаних єдиноборствах і 26 перемог! 9 – нокаутом, 10 – здачею і 7 – суддівським рішенням.

Динамо

Це прізвисько йому дали друзі. Він любить атакувати і вести поєдинки динамічно. Ось друзі і стали говорити, що він працює в рингу як динамо-машина.

Екстремал

Амосову подобається все екстремальне! У нього є мотоцикл, який зроблений під трюки і він вчиться їх робити!

Собачник

У Ярослава є собака Даллас. Її знімків в соцмережах не менше, аніж самого Ярослава. Боєць проводить з псом дуже багато часу, влітку бере його з собою на збори.

Сексист

Цитата з інтерв'ю: "Я вважаю що дівчинці потрібно займатися танцями, гімнастикою, або єдиноборствами чисто для себе! Але це особисто моя думка! Дівчата, які б'ються, без образ".

Сім'янин

Ярослав Амосов одружений і скоро стане батьком. "Ми чекаємо дитину в серпні, і цю перемогу я присвячую їй", – заявив боєць після перемоги над Лімою.