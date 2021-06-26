26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Нокаут прямим зустрічним: українка в першому ж раунді програла в жіночому мордобої

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
26 червня, 14:57
Копіювати лінк
Одеситка Олена Колесник невдало вийшла в клітку турніру зі змішаних єдиноборств в американському Атлантік-Сіті, програвши спортсменці з Бразилії

Сьогодні вранці за київським часом в США пройшло шоу змішаних єдиноборств під егідою ліги професійних бійців (PFL). Участь у ньому взяла і 30-річна українка Олена Колесник. Правда, бій одеситка завершила далеко не найкращим чином.

На минулих вихідних Співак переміг Олійника в битві колишніх українців в UFC.

Суперницею Олени в напівлегкій вазі (до 65 кг) була сувора Ларісса Пачеко з Бразилії. Дівчата не стали відсиджуватися в обороні і з самого початку влаштували відкриту бійку. В результаті щедрого обміну Колесник отримала сильний зустрічний удар і опинилася в нокауті вже в першому раунді.

Для Олени ця поразка виявилося четвертим поспіль, а до цього вона п'ять разів перемагала. Свого часу українка займалася успішно боксом, тайським боксом і кікбоксингом.

Запам'яталася і як громадський діяч. Вступила в партію "Слуга народу". Викликала на бій телеведучу Яніну Соколову, яка критикувала Олександра Усика за його позицію.

Читайте також: У Макгрегора загадковий синець під оком. Дідусь відповів?

Дивіться, що розповідала чемпіонка Олена Рассохіна про бої:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Favbet стрим
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти