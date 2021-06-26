Нокаут прямим зустрічним: українка в першому ж раунді програла в жіночому мордобої

Одеситка Олена Колесник невдало вийшла в клітку турніру зі змішаних єдиноборств в американському Атлантік-Сіті, програвши спортсменці з Бразилії

Сьогодні вранці за київським часом в США пройшло шоу змішаних єдиноборств під егідою ліги професійних бійців (PFL). Участь у ньому взяла і 30-річна українка Олена Колесник. Правда, бій одеситка завершила далеко не найкращим чином.

На минулих вихідних Співак переміг Олійника в битві колишніх українців в UFC.

Суперницею Олени в напівлегкій вазі (до 65 кг) була сувора Ларісса Пачеко з Бразилії. Дівчата не стали відсиджуватися в обороні і з самого початку влаштували відкриту бійку. В результаті щедрого обміну Колесник отримала сильний зустрічний удар і опинилася в нокауті вже в першому раунді.

Для Олени ця поразка виявилося четвертим поспіль, а до цього вона п'ять разів перемагала. Свого часу українка займалася успішно боксом, тайським боксом і кікбоксингом.

Запам'яталася і як громадський діяч. Вступила в партію "Слуга народу". Викликала на бій телеведучу Яніну Соколову, яка критикувала Олександра Усика за його позицію.

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