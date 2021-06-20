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Співак переміг Олійника в битві колишніх українців в UFC

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
20 червня, 08:45
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У октагоні зійшлися два бійця, раніше представляли Україну. Зараз один виступає під прапором Молдови, а другий переметнувся в Росію
Співак і Олійник зійшлися на турнірі UFC Fight Night 190
Співак і Олійник зійшлися на турнірі UFC Fight Night 190 / Фото: Getty Images

На турнірі UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасі пройшов цікавий поєдинок. У октагоні зійшлися два бійця, які раніше представляли Україну – Сергій Співак і Олексій Олійник. Бій тривав усі три раунди і завершився перемогою Співака рішенням суддів – 29:28, 29:28, 29:28.

Співак народився в столиці Молдови – Кишиневі. Однак в українській промоції WWFC Сергій виступав під прапором України. І коли він підписав контракт з UFC, то на сторінках ЗМІ фігурував як український боєць. Але на перший бій у промоції він вийшов уже під молдавським прапором і так виступає досі.

Олійник народився в Харкові і там починав свою спортивну кар'єру. У 2014 році Олійник вийшов у футболці із зображенням Володимира Путіна, пояснивши це бажанням "у чомусь показати свою життєву позицію". Пізніше Олійник заявив, що не хоче бути громадянином України, тому що йому "в цій країні незатишно". Потім він отримав російський паспорт і продовжив виступати під прапором РФ.

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#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Неділя, 20 червня
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