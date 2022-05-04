3 травня 22:00 Онлайн
Вільярреал 2
Ліверпуль 3
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
4 травня 20:00
Базель --
Динамо --
5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
5 травня 22:00
Марсель --
Феєнорд --
7 травня 21:45
Ліверпуль --
Тоттенгем --
8 травня 18:30
Манчестер Сіті --
Ньюкасл --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Лiга чемпiонiв 2021/2022

Головна Матчі Таблиці Команди Відео
СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Україна зіграє у Лізі чемпіонів! Ліверпуль подарував Шахтарю пряму путівку в групу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 00:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Команда Роберто Де Дзербі займе вакантне місце в основній сітці турніру після того, як Вільярреал втратив шанс на перемогу в ньому
Донецький Шахтар відправив допомогу Україні після матчу з Олімпіакосом
Донецький Шахтар відправив допомогу Україні після матчу з Олімпіакосом / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів. Ним став Ліверпуль, який у драматичному матчі переграв Вільярреал. У фіналі команда Клоппа воює з Реалом або Манчестер Сіті.

Ця перемога порадувала не лише фанатів мерсисайдців, а й любителів українського футболу. Оскільки всі три команди, які ще претендують на перемогу в ЛЧ, гарантували собі путівку в турнір через чемпіонат, у груповому раунді з'явилося вакантне місце.

Реклама

Його віддадуть чемпіонові асоціації, яка йде на 12 місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Цією країною є якраз Україна! Таким чином, донецький Шахтар не проходитиме кваліфікацію ЛЧ у наступному сезоні й одразу опиниться в основній сітці.

Шахтар і Динамо зустрінуться 16 квітня
Шахтар і Динамо зустрінуться 16 квітня / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що "гірники" є чемпіонами лише формально. Через війну, яку фашистська Росія розв'язала проти нашої країни, УПЛ не була дограна. На момент зупинки Шахтар йшов на першому місці, випереджаючи Динамо на два бали.

Реклама

Читайте також: Шевченко зіграє проти Англії у благодійному матчі на "Уемблі"

Кияни також опиняться в Лізі чемпіонів, однак почнуть шлях з другого раунду кваліфікації. Є також можливість, що Динамо зможе автоматично пройти в третю стадію відбору.

Це буде можливо, якщо майбутній переможець Ліги Європи пройде безпосередньо до ЛЧ через чемпіонат. У такому разі бронзова призерка чемпіонату Франції безпосередньо вийде в групу і звільнить місце в 3-му раунді кваліфікації для Динамо.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Ліга чемпіонів. Півфінал

Реал

Сьогодні

22:00

Манчестер Сіті

3.20

3.60

2.15
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Чекаємо на рубку!
субота, 7 травня
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитро Бівол
Дмитро Бівол
Титул WBA у напівважкій вазі
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Опитування
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
83
2
Ліверпуль Ліверпуль
82
3
Челсі Челсі
66
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
66
3
Севілья Севілья
64
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
75
2
Боруссія Д Боруссія Д
63
3
Баєр Баєр
55
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
77
2
Інтер Інтер
75
3
Наполі Наполі
70
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
79
2
Марсель Марсель
65
3
Ренн Ренн
62

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти