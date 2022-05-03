Трилер в Іспанії! Камбек Ліверпуля виводить команду Клоппа у фінал Ліги чемпіонів

Англійці примудрилися пропустити двічі до перерви, однак у другому таймі просто зім'яли Вільярреал

Ліверпуль виходить у фінал Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Сьогодні визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів 2021-2022. У першому іспано-англійському півфіналі билися Ліверпуль та Вільярреал.

Явними фаворитами були англійці, котрі тиждень тому на "Енфілді" здобули комфортну перемогу з рахунком 2:0. До того ж сьогодні іспанці не могли розраховувати на головного бомбардира Данжуму. Натомість повернувся на поле Жерар Морено.

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Іспанці вирішили брати Ліверпуль з перших хвилин і це у них почало виходити. У першій атаці Капу після подачі з флангу несподівано скинув на Діа, а не пробив по воротах. До такого були готові ні Аліссон, ні захист гостей. Булає зорієнтувався та забив у порожні ворота.

Мерсисайдці відсунули гру до центру поля, проте явних моментів не створювали. Водночас Вільярреал продовжував тиск і вже на перерву відновив паритет у загальному рахунку. Знову асистував Капу, який точно подав на голову Коклена. Француза просто забули закрити і рахунок став 2:0.

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Клопп вніс зміни у перерві, прибравши інертного Жоту. Англійці одразу взялися за справу та притиснули суперника до воріт. І тиск дав результат. У затяжній атаці Салах знайшов у чужому штрафному майданчику Фабіньо і бразилець буквально прошив Рулі.

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Мерсисайдці не зупинилися і вже за п'ять хвилин зрівняли рахунок. Луїсу Діасу дали замкнути подачу Трента з флангу. При цьому обидва голи воротар Вільярреала пропустив між ногами.

Результат дуелі було вирішено, проте Ліверпуль все ж таки вирвав перемогу. Грубо помилився Руллі, який дозволив Мані вийти на порожні ворота та забити. У результаті "червоні" виходять у фінал ЛЧ і б'ються там із Реалом або Манчестер Сіті.

Вирішальний матч відбудеться у Парижі 28 травня. До речі, виліт Вільярреала дає Шахтарю пряму путівку до Ліги чемпіонів наступного сезону.

ВІЛЬЯРРЕАЛ – ЛІВЕРПУЛЬ 2:3

Голи : Діа, 3, Коклен, 41 – Фабіньо, 62, Луїс Діас, 67, Мане, 74.

ВІЛЬЯРРЕАЛ: Рулі – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес (Ор'є, 80), Еступіньян (Трігерос, 80) – Капу, Парехо, Коклен (Педраса, 68) – Ло Чельсо, Діа (Алькасер, 80) – Жерар Морено (Чуквезе, 68) .

ЛІВЕРПУЛЬ: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цімікас, 80) – Фабіньо (Мілнер, 85), Кейта (Хендерсон, 80), Алькантара (Джонс, 80) – Жота (Луїс Діас, 46), Мане, Салах.

Попередження: Капу, Ло Чельсо, Пау Торрес – Александер-Арнольд.

Вилучення: Капу.