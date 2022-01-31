УЄФА подав до суду на піцерію за блюдо "Ліга печериць"

Виробники товарів часто вигадують оригінальні назви, щоб залучити покупців, але німецька піцерія, схоже, перемудрила з назвою і спровокувала судові розгляди.

В УЄФА не люблять піцу з грибами / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

УЄФА подав до суду на піцерію Pizza Wolke за блюдо під назвою "Ліга печериць". Функціонери з асоціації вважали, що піца з грибами має багато спільного з Лігою чемпіонів.

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Цікаво, що суд підтримав УЄФА, проте в піцерії вважали судовий розгляд чудовою рекламою.

Нагадаємо, що поточний сезон Ліги чемпіонів відзначився грандіозним скандалом. Жеребкування плей-офф довелося проводити двічі через помилку комп'ютера.

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Також ми повідомляли, що Україна попросила у УЄФА чемпіонат Європи, Суперкубок та фінал Ліги конференцій . Володимир Зеленський озвучив голові УЄФА Александеру Чеферіну список турнірів та єврокубкових матчів, які хотіла б прийняти Україна.