Коли Мессі зіграє проти Реала: календар Ліги чемпіонів

Вчора пройшло жеребкування Ліги чемпіонів. А сьогодні УЄФА опублікував розклад матчів 1/8 фіналу.
Ігри розтягнуті на місяць і розпочнуться о 22:00 за київським часом.
15 лютого та 9 березня
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- Спортінг (Португалія) – Манчестер Сіті (Англія)
- Парі Сен-Жермен (Франція) – Реал (Іспанія)
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16 лютого та 8 березня
- Зальцбург (Австрія) – Баварія (Німеччина)
- Інтер (Італія) – Ліверпуль (Англія)
22 лютого та 16 березня
- Челсі (Англія) – Лілль (Франція)
- Вільяреал (Іспанія) – Ювентус (Італія)
23 лютого та 15 березня
- Бенфіка (Португалія) – Аякс (Нідерланди)
- Атлетіко (Іспанія) – Манчестер Юнайтед (Англія)
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня у Санкт-Петербурзі.