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Реал --
Житлобуд-1 --
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Лестер --
Тоттенгем --
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Челсі --
Евертон --
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Ліверпуль --
Ньюкасл --
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Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
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Коли Мессі зіграє проти Реала: календар Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
14 грудня, 10:53
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Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться з 15 лютого до 16 березня. Україна не представлена на цій стадії ЛЧ
ПСЖ зіграє з Реалом в ЛЧ
ПСЖ зіграє з Реалом в ЛЧ / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора пройшло жеребкування Ліги чемпіонів. А сьогодні УЄФА опублікував розклад матчів 1/8 фіналу.

Ігри розтягнуті на місяць і розпочнуться о 22:00 за київським часом.

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15 лютого та 9 березня

  • Спортінг (Португалія) – Манчестер Сіті (Англія)
  • Парі Сен-Жермен (Франція) – Реал (Іспанія)

Читайте також: Реал опротестує результати жеребкування Ліги чемпіонів

16 лютого та 8 березня

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  • Зальцбург (Австрія) – Баварія (Німеччина)
  • Інтер (Італія) – Ліверпуль (Англія)

22 лютого та 16 березня

  • Челсі (Англія) – Лілль (Франція)
  • Вільяреал (Іспанія) – Ювентус (Італія)

23 лютого та 15 березня

  • Бенфіка (Португалія) – Аякс (Нідерланди)
  • Атлетіко (Іспанія) – Манчестер Юнайтед (Англія)

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня у Санкт-Петербурзі.

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3.50

3.30

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Вест Хем

2.18

3.65

3.30

Челсі

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Перемоги

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2

Поразки

4

68.8%

% нокаутів

90%

750000

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Ставки на бокс
Чемпіонат України
#
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І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
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16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
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