"Спочатку потрібно зіграти, а потім вже оцінювати". Рінат Ахметов – про матчі з Інтером в Лізі чемпіонів

Президент Шахтаря очікує два важких і цікавих матчі з чемпіонами Італії, а нічию в минулому сезоні розцінює як велике везіння

Рінат Ахметов - про Інтер Сімоне Індзагі

Сьогодні Шахтар зіграє другий матч групового етапу Ліги чемпіонів. У Києві на "Олімпійському" команда Де Дзербі приймає чемпіона Італії – Інтер. Онлайн Шахтар – Інтер на нашому сайті з 19:45.

Журналісти італійської La Repubblica напередодні матчу поговорили з Рінатом Ахметовим.

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Зокрема, італійців цікавила думка президента Шахтаря про Інтер. Чи став гранд Серії А сильнішим після приходу нового тренера Сімоне Індзагі.

"Спочатку потрібно зіграти, а потім вже оцінювати. Інтер з Конте був дуже сильним. Той факт, що в минулому сезоні нам вдалося зіграти з ним внічию, розцінюю як велике везіння. Сьогоднішній Інтер теж дуже сильний. У нього сильний тренер, сильні гравці. думаю, що нас очікують два важких матчі, але, сподіваюся, вони будуть цікавими ", – сказав Рінат Ахметов.