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"Спочатку потрібно зіграти, а потім вже оцінювати". Рінат Ахметов – про матчі з Інтером в Лізі чемпіонів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 вересня, 17:54
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Президент Шахтаря очікує два важких і цікавих матчі з чемпіонами Італії, а нічию в минулому сезоні розцінює як велике везіння
Рінат Ахметов - про Інтер Сімоне Індзагі
Рінат Ахметов - про Інтер Сімоне Індзагі

Сьогодні Шахтар зіграє другий матч групового етапу Ліги чемпіонів. У Києві на "Олімпійському" команда Де Дзербі приймає чемпіона Італії – Інтер. Онлайн Шахтар – Інтер на нашому сайті з 19:45.

Журналісти італійської La Repubblica напередодні матчу поговорили з Рінатом Ахметовим.

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Зокрема, італійців цікавила думка президента Шахтаря про Інтер. Чи став гранд Серії А сильнішим після приходу нового тренера Сімоне Індзагі.

"Спочатку потрібно зіграти, а потім вже оцінювати. Інтер з Конте був дуже сильним. Той факт, що в минулому сезоні нам вдалося зіграти з ним внічию, розцінюю як велике везіння. Сьогоднішній Інтер теж дуже сильний. У нього сильний тренер, сильні гравці. думаю, що нас очікують два важких матчі, але, сподіваюся, вони будуть цікавими ", – сказав Рінат Ахметов.

  • Інтер – суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів. Перший матч групового етапу пройде в Києві 28 вересня, другий – в Італії 24 листопада.
  • Сімоне Індзагі очолив Інтер в червні 2021. До цього він п'ять років тренував Лаціо.
  • Антоніо Конте тренував Інтер в період з 2019 по 2021 рік.
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