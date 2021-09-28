28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Интер: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

"Сначала нужно сыграть, а потом уже оценивать". Ринат Ахметов – о матчах с Интером в Лиге чемпионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
28 сентября, 17:54
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент Шахтера ожидает два тяжелых и интересных матча с чемпионами Италии, а ничью в прошлом сезоне расценивает как большое везение
Ринат Ахметов - об Интере Симоне Индзаги
Ринат Ахметов - об Интере Симоне Индзаги

Сегодня Шахтер сыграет второй матч группового этапа Лиги чемпионов. В Киеве на "Олимпийском" команда Де Дзерби принимает чемпиона Италии – Интер. Онлайн Шахтер – Интер на нашем сайте с 19:45.

Журналисты итальянской La Repubblica накануне матча поговорили с Ринатом Ахметовым.

Реклама

В частности, итальянцев интересовало мнение президента Шахтера об Интере. Стал ли гранд Серии А более сильным после прихода нового тренера Симоне Индзаги.

"Сначала нужно сыграть, а потом уже оценивать. Интер с Конте был очень сильным. Тот факт, что в прошлом сезоне нам удалось сыграть с ними вничью, расцениваю как большое везение. Сегодняшний Интер тоже очень силен. У него сильный тренер, сильные игроки. Думаю, что нас ожидают два тяжелых матча, но, надеюсь, они будут интересными", – сказал Ринат Ахметов.

  • Интер – соперник Шахтера в Лиге чемпионов. Первый матч группового этапа пройдет в Киеве 28 сентября, второй – в Италии 24 ноября.
  • Симоне Индзаги возглавил Интер в июне 2021. До этого он пять лет тренировал Лацио.
  • Антонио Конте тренировал Интер в период с 2019 по 2021 год.
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
БОЙ ГОДА
1xbet

Усик против
Джошуа

Победный гопак Усика!
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

Сегодня

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

Завтра

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
9
10:22
6
16
Мариуполь
9
12:23
4
Показать больше
Пятница, 1 октября
19:30
Суббота, 2 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять