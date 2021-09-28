"Сначала нужно сыграть, а потом уже оценивать". Ринат Ахметов – о матчах с Интером в Лиге чемпионов

Президент Шахтера ожидает два тяжелых и интересных матча с чемпионами Италии, а ничью в прошлом сезоне расценивает как большое везение

Ринат Ахметов - об Интере Симоне Индзаги

Сегодня Шахтер сыграет второй матч группового этапа Лиги чемпионов. В Киеве на "Олимпийском" команда Де Дзерби принимает чемпиона Италии – Интер. Онлайн Шахтер – Интер на нашем сайте с 19:45.

Журналисты итальянской La Repubblica накануне матча поговорили с Ринатом Ахметовым.

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В частности, итальянцев интересовало мнение президента Шахтера об Интере. Стал ли гранд Серии А более сильным после прихода нового тренера Симоне Индзаги.

"Сначала нужно сыграть, а потом уже оценивать. Интер с Конте был очень сильным. Тот факт, что в прошлом сезоне нам удалось сыграть с ними вничью, расцениваю как большое везение. Сегодняшний Интер тоже очень силен. У него сильный тренер, сильные игроки. Думаю, что нас ожидают два тяжелых матча, но, надеюсь, они будут интересными", – сказал Ринат Ахметов.