Рінат Ахметов дав інтерв'ю La Repubblica: "Ніколи не буду володіти іншою командою. Я люблю Шахтар"

Президент Шахтаря Рінат Ахметов дав інтерв'ю одному з провідних італійських медіа

Презхидент ФК Шахтар Рінат Ахметов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Наводимо переклад матеріалу видання La Repubblica.

Це один з найбагатших людей в Україні, в якого є інтереси у сфері медіа, видобутку корисних копалин, у виробництві сталі. Це людина, яка вивела Шахтар на найвищий рівень.

"Я пишаюся тим, що я президент вже 25 років. Секрет мого футбольного довголіття в тому, що я люблю Шахтар, люблю Донецьк і люблю наших уболівальників. Сподіваюся продовжувати працювати ще дуже довго. Я ніколи не буду володіти іншою командою", – говорить Рінат Леонідович Ахметов.

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- У 2002-му ви здобули першу перемогу в чемпіонаті України під керівництвом Невіо Скали. Тепер ви запросили Де Дзербі. Що особливого в італійських тренерів?

- Італійська школа одна з найсильніших у світі. Я довіряю італійцям. Вони тактики, стратеги, мотиватори і чудові люди. Ім'я Невіо Скали назавжди буде вписане в історію Шахтаря золотими літерами. Мені пощастило працювати з ним і з його тренерським штабом, це Невіо привів нас до першої перемоги в чемпіонаті України, зробивши щасливими. Тепер ми будемо рухатися вперед з Роберто Де Дзербі, розділяючи біль і радість, створюючи Шахтар майбутнього.

- Які професійні та особистісні аспекти нового тренера ви можете відзначити?

- Роберто визначний молодий тренер, амбітна і чудова людина. Я вірю в його талант і в його ідеї. Я дуже задоволений, що минулого тижня Роберто виграв свій перший трофей із Шахтарем, Суперкубок України, обігравши київське Динамо. Це був гарний матч і перемога, яка подарувала багато емоцій.

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- Інтер під керівництвом Індзагі став більш-менш сильним порівняно з періодом роботи Конте?

- Спочатку потрібно зіграти, а потім вже оцінювати. Інтер з Конте був дуже сильним. Той факт, що в минулому сезоні нам вдалося зіграти з ними внічию, розцінюю як велике везіння. Сьогоднішній Інтер теж дуже сильний. У нього сильний тренер, сильні гравці. Думаю, що нас очікують два важкі матчі, але сподіваюся, вони будуть цікаві.

- У Шахтарі багато гравців, які приїхали з Бразилії. Як народився цей зв'язок?

- У нас дуже сильні гравці й команда з величезним потенціалом. Наші скаути – це професіонали високого рівня, здатні вишукувати дуже талановитих гравців. Зазвичай до нас приходять молоді футболісти, вони отримують величезний досвід, ростуть разом з клубом і допомагають вигравати трофеї. Зі свого боку клуб допомагає їм виходити на найвищий рівень. Бразильські футболісти дуже талановиті та креативні, вони можуть влаштувати спектакль на полі. Це мені дуже подобається, і я впевнений, що подобається нашим вболівальникам. Нам недостатньо просто перемагати. Ми хочемо показувати красивий атакувальний футбол.

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- Ви вже майже сім років не граєте на "Донбас-Арені".

- Той факт, що Шахтар не грає на своєму стадіоні, по суті, катастрофа для всіх нас. На жаль, ми не можемо знати, коли ми нарешті зможемо повернутися додому. Як і мільйони моїх співвітчизників, я дуже хочу, щоб це сталося якомога раніше.

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- Шахтар у 2009-му виграв Кубок УЄФА. Як важливо це було для іміджу України у світі?

- Здобуття важливих трофеїв справляє позитивний вплив на імідж країни. Ця перемога була дуже важлива для наших уболівальників, для нашої команди й особисто для мене. Це момент нашого тріумфу, і ми цим дуже пишаємося.

- Ви вболівали за боксера Олександра Усика, який переміг Ентоні Джошуа в Лондоні, виборовши найважливіші пояси у світі серед супертяжів?

- Звичайно, я радів і був сильно схвильований. Олександр Усик – велика людина, і я хотів би ще раз привітати його з перемогою. Це велика гордість для України і кожного українця.

- Українець Лен Блаватник, власник DAZN, зробив ставку на стримінг футбольних трансляцій. Ви з цим згодні?

- Я все ще вважаю за краще дивитися футбол по телевізору, як раніше, але дуже ймовірно, що за стримінговими платформами майбутнє.

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