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Шахтар відлетів до Франції на матч Ліги чемпіонів – Де Дзербі взяв з собою 25 гравців

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
16 серпня, 10:41
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Донецький Шахтар вирушив до Франції на перший матч плей-офф ранда кваліфікації Ліги чемпіонів проти Монако. Поєдинок відбудеться у вівторок, 17 серпня
Шахтар відлетів до Франції на матч Ліги чемпіонів
Шахтар відлетів до Франції на матч Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Виліт команди в Монако був запланований на 10 ранку за Києвом. Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі взяв з собою 25 гравців.

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Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педрінйо, Євген Коноплянка;

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Нападники: Дентіньо, Лассіна Траоре, Данило Сікан.

О 18:00 відбудеться прес-конфренції за участю наставника команди і одного з гравців, а через півгодини гравці проведуть відкрите тренування на стадіоні "Луї II".

Відзначимо, що матч-відповідь Шахтар – Монако відбудеться в Харкові: квитки вже в продажу. У клубі відзначають, що в поточному сезоні продовжує діяти система динамічних цін – чим ближче до дати матчу, тим вище вартість квитків.

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І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Верес
4
2:7
2
13
Львів
4
3:9
2
14
Маріуполь
3
3:5
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
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Медальний залік Токіо-2020
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Країна
Золото
Срібло
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Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
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10
12
11
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9
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