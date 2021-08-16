Шахтер улетел во Францию на матч Лиги чемпионов – Де Дзерби взял с собой 25 игроков

Вылет команды в Монако был запланирован на 10 утра по Киеву. Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби взял с собой 25 игроков.
Читайте также: Лига чемпионов возвращается в Харьков на один матч. Объясняем почему
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;
Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Евгений Коноплянка;
Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан.
В 18:00 состоится пресс-конфренци с участием наставника команды и одного из игроков, а через полчаса игроки проведут открытую тренировку на стадионе "Луи II".
Отметим, что ответный матч Шахтер – Монако состоится в Харькове: билеты уже в продаже. В клубе отмечают, что в текущем сезоне продолжает действовать система динамических цен – чем ближе к дате матча, тем выше стоимость билетов.