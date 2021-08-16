Шахтер улетел во Францию на матч Лиги чемпионов – Де Дзерби взял с собой 25 игроков

Донецкий Шахтер отправился во Францию на первый матч плей-офф ранда квалификации Лиги чемпионов против Монако. Поединок состоится во вторник, 17 августа

Шахтер улетел во Францию на матч Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вылет команды в Монако был запланирован на 10 утра по Киеву. Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби взял с собой 25 игроков.

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Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Евгений Коноплянка;

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Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан.

В 18:00 состоится пресс-конфренци с участием наставника команды и одного из игроков, а через полчаса игроки проведут открытую тренировку на стадионе "Луи II".

Отметим, что ответный матч Шахтер – Монако состоится в Харькове: билеты уже в продаже. В клубе отмечают, что в текущем сезоне продолжает действовать система динамических цен – чем ближе к дате матча, тем выше стоимость билетов.