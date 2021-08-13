13 августа 19:30
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Верес --
Ворскла --
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Заря --
Минай --
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Десна --
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Колос --
Рух --
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Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
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Ворскла --
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Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
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Динамо --
Десна --
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Шахтер – Монако в Харькове: билеты уже в продаже

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 августа, 16:10
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Стартовала продажа билетов на ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер примет французский Монако в Харькове 25 августа
Шахтер примет Монако в Лиге чемпионов в Харькове
Шахтер примет Монако в Лиге чемпионов в Харькове

Приобрести билеты на матч Шахтер – Монако можно на официальном сайте "горняков", на сайтах партнера, а также в кассах ОСК "Металлист" (с 19 августа). Первый поединок пройдет 17 августа на стадионе "Луи II" в Монако.

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При этом, в клубе обращают внимание болельщиков на то, что в сезоне-2021/22 продолжает действовать система динамических цен – чем ближе к дате матча, тем выше стоимость билетов.

Стадион
Стадион "Металлист". Фото: Игорь Терехов

Стартовая стоимость билетов:

  • Standard: 100, 150, 200, 300, 400 и 500 грн
  • SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 700 грн
  • VIP (A, B) (без пакета гостеприимства): 1 000 грн
  • Roof Club (с пакетом гостеприимства): 4 000 грн
  • Sky Box: 5 000 и 6 000 грн
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Также действуют специальные условия для владельцев абонементов:

  • Для владельцев абонементов действует специальная скидка: 20% от стоимости в свободной продаже (4 билета в руки).
  • Все владельцы абонементов за 3 сезона в Харькове и текущие владельцы абонементов в Киеве получат промокод в Viber на скидку 20%.

Добавим, что все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность или приложение "Дія".

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8:1
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Десна
3
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Ворскла
3
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4
Днепр-1
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Александрия
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Шахтер
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6:3
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7
Металлист 1925
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8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
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Минай
2
1:2
3
11
Рух
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3:5
3
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Мариуполь
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Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
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1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
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Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
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