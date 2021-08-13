Шахтер – Монако в Харькове: билеты уже в продаже

Стартовала продажа билетов на ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер примет французский Монако в Харькове 25 августа

Шахтер примет Монако в Лиге чемпионов в Харькове

Приобрести билеты на матч Шахтер – Монако можно на официальном сайте "горняков", на сайтах партнера, а также в кассах ОСК "Металлист" (с 19 августа). Первый поединок пройдет 17 августа на стадионе "Луи II" в Монако.

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При этом, в клубе обращают внимание болельщиков на то, что в сезоне-2021/22 продолжает действовать система динамических цен – чем ближе к дате матча, тем выше стоимость билетов.

Стадион "Металлист". Фото: Игорь Терехов

Стартовая стоимость билетов:

Standard: 100, 150, 200, 300, 400 и 500 грн

SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 700 грн

VIP (A, B) (без пакета гостеприимства): 1 000 грн

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 4 000 грн

Sky Box: 5 000 и 6 000 грн

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Также действуют специальные условия для владельцев абонементов:

Для владельцев абонементов действует специальная скидка: 20% от стоимости в свободной продаже (4 билета в руки).

Все владельцы абонементов за 3 сезона в Харькове и текущие владельцы абонементов в Киеве получат промокод в Viber на скидку 20%.

Добавим, что все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность или приложение "Дія".