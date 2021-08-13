Шахтар – Монако в Харкові: квитки вже у продажу

Стартував продаж квитків на матч-відповідь плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Донецький Шахтар прийме французький Монако в Харкові 25 серпня

Шахтар прийме Монако у Лізі чемпіонів у Харкові

Придбати квитки на матч Шахтар – Монако можна на офіційному сайті "гірників", на сайтах партнера, а також в касах ОСК "Металіст" (з 19 серпня). Перший поєдинок пройде 17 серпня на стадіоні "Луї II" в Монако.

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При цьому, в клубі звертають увагу уболівальників на те, що в сезоні-2021/22 продовжує діяти система динамічних цін – чим ближче до дати матчу, тим вище вартість квитків.

Стартова вартість квитків:

Standard: 100, 150, 200, 300, 400 і 500 грн

SkyUp Сlub (без пакета гостинності): 700 грн

VIP (A, B) (без пакета гостинності): 1 000 грн

Roof Club (з пакетом гостинності): 4 000 грн

Sky Box: 5 000 і 6 000 грн

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Також діють спеціальні умови для власників абонементів:

Для власників абонементів діє спеціальна знижка: 20% від вартості у вільному продажу (4 квитки в руки).

Всі власники абонементів за 3 сезони в Харкові і поточні власники абонементів в Києві отримають промокод в Viber на знижку 20%.

Додамо, що всі квитки – іменні. При проходженні вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу або додаток "Дія".