Шахтар – Шериф та інші: розклад матчів вівторка у Лізі чемпіонів

До вашої уваги – розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів з котируваннями, оновлюваними результатами і турнірними таблицями. Онлайн Шахтар – Шериф доступний на нашому сайті.
Шахтар – Шериф: де дивитись матч Ліги чемпіонів
ЛЧ. 6-Й ТУР. ВІВТОРОК, 7 ГРУДНЯ
Група D
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22:00 Шахтар – Шериф
Котирування: 1.58 – 4.35 – 5.90
22:00 Реал – Інтер
Котирування: 2.36 – 3.45 – 3.15
Група А
19:45 Лейпциг – Манчестер Сіті
Котирування: 3.90 – 3.95 – 1.91
19:45 ПСЖ – Брюгге
Котирування: 1.36 – 5.90 – 7.90
Група B
22:00 Мілан – Ліверпуль
Котирування: 2.14 – 3.75 – 3.35
22:00 Порту – Атлетіко
Котирування: 2.70 – 3.35 – 2.76
Група C
22:00 Боруссія Д – Бешикташ
Котирування: 1.23 – 7.20 – 12.50
22:00 Аякс – Спортінг
Котирування: 1.40 – 5.40 – 7.50
У прямому ефірі матчі Ліги чемпіонів транслює відеосервіс Megogo.