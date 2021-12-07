Шахтар – Шериф та інші: розклад матчів вівторка у Лізі чемпіонів

7 грудня завершується груповий етап Ліги чемпіонів для 16 команд – серед поєдинків дня протистояння Шахтаря із Шерифом на НСК "Олімпійський"

Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

До вашої уваги – розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів з котируваннями, оновлюваними результатами і турнірними таблицями. Онлайн Шахтар – Шериф доступний на нашому сайті.

Шахтар – Шериф: де дивитись матч Ліги чемпіонів

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ЛЧ. 6-Й ТУР. ВІВТОРОК, 7 ГРУДНЯ

Група D

22:00 Шахтар – Шериф

Котирування: 1.58 – 4.35 – 5.90

22:00 Реал – Інтер

Котирування: 2.36 – 3.45 – 3.15

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Група А

19:45 Лейпциг – Манчестер Сіті

Котирування: 3.90 – 3.95 – 1.91

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19:45 ПСЖ – Брюгге

Котирування: 1.36 – 5.90 – 7.90

Група B

22:00 Мілан – Ліверпуль

Котирування: 2.14 – 3.75 – 3.35

22:00 Порту – Атлетіко

Котирування: 2.70 – 3.35 – 2.76

Група C

22:00 Боруссія Д – Бешикташ

Котирування: 1.23 – 7.20 – 12.50

22:00 Аякс – Спортінг

Котирування: 1.40 – 5.40 – 7.50

У прямому ефірі матчі Ліги чемпіонів транслює відеосервіс Megogo.