10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Шахтар – Шериф та інші: розклад матчів вівторка у Лізі чемпіонів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
7 грудня, 12:58
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7 грудня завершується груповий етап Ліги чемпіонів для 16 команд – серед поєдинків дня протистояння Шахтаря із Шерифом на НСК "Олімпійський"
Трофей Ліги чемпіонів
Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

До вашої уваги – розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів з котируваннями, оновлюваними результатами і турнірними таблицями. Онлайн Шахтар – Шериф доступний на нашому сайті.

Шахтар – Шериф: де дивитись матч Ліги чемпіонів

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ЛЧ. 6-Й ТУР. ВІВТОРОК, 7 ГРУДНЯ

Група D

22:00 Шахтар – Шериф
Котирування: 1.58 – 4.35 – 5.90

22:00 Реал – Інтер
Котирування: 2.36 – 3.45 – 3.15

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Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
5
4
0
1
12
3
9
12
Забиті 12
Пропущені 3
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
2
Інтер Інтер Інт
5
3
1
1
8
3
5
10
Забиті 8
Пропущені 3
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забиті 6
Пропущені 10
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
5
0
1
4
1
11
-10
1
Забиті 1
Пропущені 11
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П П Н П

Група А

19:45 Лейпциг – Манчестер Сіті
Котирування: 3.90 – 3.95 – 1.91

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19:45 ПСЖ – Брюгге
Котирування: 1.36 – 5.90 – 7.90

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ман
5
4
0
1
17
8
9
12
Забиті 17
Пропущені 8
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
5
2
2
1
9
7
2
8
Забиті 9
Пропущені 7
Різниця 2
Результати останніх матчів: П Н В В Н
3
Лейпциг Лейпциг Лей
5
1
1
3
13
13
0
4
Забиті 13
Пропущені 13
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П П П
4
Брюгге Брюгге Брю
5
1
1
3
5
16
-11
4
Забиті 5
Пропущені 16
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П В Н

Група B

22:00 Мілан – Ліверпуль
Котирування: 2.14 – 3.75 – 3.35

22:00 Порту – Атлетіко
Котирування: 2.70 – 3.35 – 2.76

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Ліверпуль Ліверпуль Лів
5
5
0
0
15
5
10
15
Забиті 15
Пропущені 5
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Порту Порту Пор
5
1
2
2
3
8
-5
5
Забиті 3
Пропущені 8
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П Н
3
Мілан Мілан Міл
5
1
1
3
5
7
-2
4
Забиті 5
Пропущені 7
Різниця -2
Результати останніх матчів: В Н П П П
4
Атлетіко Атлетіко Атл
5
1
1
3
4
7
-3
4
Забиті 4
Пропущені 7
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П П В Н

Група C

22:00 Боруссія Д – Бешикташ
Котирування: 1.23 – 7.20 – 12.50

22:00 Аякс – Спортінг
Котирування: 1.40 – 5.40 – 7.50

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Аякс Аякс Аяк
5
5
0
0
16
3
13
15
Забиті 16
Пропущені 3
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Спортинг Спортинг Спо
5
3
0
2
12
8
4
9
Забиті 12
Пропущені 8
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В В П П
3
Боруссія Д Боруссія Д Бор
5
2
0
3
5
11
-6
6
Забиті 5
Пропущені 11
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П В В
4
Бешикташ Бешикташ Беш
5
0
0
5
3
14
-11
0
Забиті 3
Пропущені 14
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П

У прямому ефірі матчі Ліги чемпіонів транслює відеосервіс Megogo.

Кубок Ліги чемпіонів
Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 грудня
17:00
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19:30
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Субота, 11 грудня
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