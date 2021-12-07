Шахтар – Шериф: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Сьогодні команда Роберто Де Дзербі спробує здобути єдину перемогу у нинішньому розіграші ЛЧ та заробити бали для України у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Початок зустрічі – о 22:00. Онлайн Шахтар-Шериф доступний на нашому сайті.
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
- Мегого
- DAZN
- Матч! Футбол 3
- Stan Sport
- Eleven Sports 6 Portugal
- TV 2 Play
- Blue Sport 8
- Movistar+
- T Sports 5
- BT Sport App
- Exxen
ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ
Для "гірників" поєдинок проти Шерифа – це гра престижу. Незалежно від результату цього матчу, Шахтар фінішує на четвертому, а Шериф – на третьому місці у групі D. Отже, "гірники" залишаться без євровесни, а клуб із Молдови виступить у 1/16 Ліги Європи. Боротьбу в плей-оф Ліги чемпіонів із цього квартету продовжать Реал та Інтер.
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ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Букмекери називають фаворитом двобою донецький Шахтар. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.57, на нічию – 4.35, на перемогу Шерифа – 6.10. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу така:
- виграш Шахтаря – 62%
- нічия – 22%
- виграш Шерифа – 16%
- найімовірніший рахунок – 2:0
КАДРОВА СИТУАЦІЯ
ОСТАННІ МАТЧІ
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
Шахтар та Шериф у єврокубкових турнірах зустрічалися тричі. Поки що в особистих зустрічах зберігається повний паритет: у обох клубів по одній перемозі, один матч закінчився у нульову нічию. Різниця забитих та пропущених м'ячів рівна – 2:2.
Дивіться, як зіграли Шахтар та Шериф у вересні