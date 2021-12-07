10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Шахтар – Шериф: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
7 грудня, 10:20
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Поєдинок шостого туру групового раунду ЛЧ між Шахтарем та Шерифом відбудеться у вівторок, 7 грудня. Початок – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – список трансляторів гри
Шахтар vs Шериф
Шахтар vs Шериф / Фото: Getty Images

Сьогодні команда Роберто Де Дзербі спробує здобути єдину перемогу у нинішньому розіграші ЛЧ та заробити бали для України у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Початок зустрічі – о 22:00. Онлайн Шахтар-Шериф доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Мегого
  • DAZN
  • Матч! Футбол 3
  • Stan Sport
  • Eleven Sports 6 Portugal
  • TV 2 Play
  • Blue Sport 8
  • Movistar+
  • T Sports 5
  • BT Sport App
  • Exxen

Так Траоре відкрив рахунок
Так Траоре відкрив рахунок / Фото: REUTERS

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ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ

Для "гірників" поєдинок проти Шерифа – це гра престижу. Незалежно від результату цього матчу, Шахтар фінішує на четвертому, а Шериф – на третьому місці у групі D. Отже, "гірники" залишаться без євровесни, а клуб із Молдови виступить у 1/16 Ліги Європи. Боротьбу в плей-оф Ліги чемпіонів із цього квартету продовжать Реал та Інтер.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
5
4
0
1
12
3
9
12
Забиті 12
Пропущені 3
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
2
Інтер Інтер Інт
5
3
1
1
8
3
5
10
Забиті 8
Пропущені 3
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забиті 6
Пропущені 10
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
5
0
1
4
1
11
-10
1
Забиті 1
Пропущені 11
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П П Н П

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Букмекери називають фаворитом двобою донецький Шахтар. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.57, на нічию – 4.35, на перемогу Шерифа – 6.10. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу така:

  • виграш Шахтаря – 62%
  • нічия – 22%
  • виграш Шерифа – 16%
  • найімовірніший рахунок – 2:0

КАДРОВА СИТУАЦІЯ

ОСТАННІ МАТЧІ

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ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Шахтар та Шериф у єврокубкових турнірах зустрічалися тричі. Поки що в особистих зустрічах зберігається повний паритет: у обох клубів по одній перемозі, один матч закінчився у нульову нічию. Різниця забитих та пропущених м'ячів рівна – 2:2.

Дивіться, як зіграли Шахтар та Шериф у вересні

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Сергій Шаховець

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Чемпіонат України
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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
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Пʼятниця, 10 грудня
17:00
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19:30
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Субота, 11 грудня
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