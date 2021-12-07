10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Лига чемпионов 2021/2022

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Шахтер – Шериф и другие: расписание матчей вторника в Лиге чемпионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
7 декабря, 12:58
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7 декабря завершается групповой этап Лиги чемпионов для 16 команд – среди поединков дня противостояние Шахтера с Шерифом на НСК "Олимпийский"
Трофей Лиги чемпионов
Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Вашему вниманию – расписание матчей вторника в Лиге чемпионов с котировками, обновляемыми результатами и турнирными таблицами. Онлайн Шахтер – Шериф доступен на нашем сайте.

Шахтер – Шериф: где смотреть матч Лиги чемпионов

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ЛЧ. 6-Й ТУР. ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

Группа D

22:00 Шахтер – Шериф
Котировки: 1.58 – 4.35 – 5.90

22:00 Реал – Интер
Котировки: 2.36 – 3.45 – 3.15

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Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
5
4
0
1
12
3
9
12
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В П В
2
Интер Интер Инт
5
3
1
1
8
3
5
10
Забитые 8
Пропущеные 3
Разница 5
Результаты последних матчей: В В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В В
4
Шахтер Шахтер Шах
5
0
1
4
1
11
-10
1
Забитые 1
Пропущеные 11
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П

Группа А

19:45 Лейпциг – Манчестер Сити
Котировки: 3.90 – 3.95 – 1.91

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19:45 ПСЖ – Брюгге
Котировки: 1.36 – 5.90 – 7.90

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер Сити Манчестер Сити Ман
5
4
0
1
17
8
9
12
Забитые 17
Пропущеные 8
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В П В
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
5
2
2
1
9
7
2
8
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В В Н
3
Лейпциг Лейпциг Лей
5
1
1
3
13
13
0
4
Забитые 13
Пропущеные 13
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П П П
4
Брюгге Брюгге Брю
5
1
1
3
5
16
-11
4
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П В Н

Группа B

22:00 Милан – Ливерпуль
Котировки: 2.14 – 3.75 – 3.35

22:00 Порту – Атлетико
Котировки: 2.70 – 3.35 – 2.76

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Ливерпуль Ливерпуль Лив
5
5
0
0
15
5
10
15
Забитые 15
Пропущеные 5
Разница 10
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Порту Порту Пор
5
1
2
2
3
8
-5
5
Забитые 3
Пропущеные 8
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н В П Н
3
Милан Милан Мил
5
1
1
3
5
7
-2
4
Забитые 5
Пропущеные 7
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н П П П
4
Атлетико Атлетико Атл
5
1
1
3
4
7
-3
4
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: П П П В Н

Группа C

22:00 Боруссия Д – Бешикташ
Котировки: 1.23 – 7.20 – 12.50

22:00 Аякс – Спортинг
Котировки: 1.40 – 5.40 – 7.50

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Аякс Аякс Аяк
5
5
0
0
16
3
13
15
Забитые 16
Пропущеные 3
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Спортинг Спортинг Спо
5
3
0
2
12
8
4
9
Забитые 12
Пропущеные 8
Разница 4
Результаты последних матчей: В В В П П
3
Боруссия Д Боруссия Д Бор
5
2
0
3
5
11
-6
6
Забитые 5
Пропущеные 11
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В В
4
Бешикташ Бешикташ Беш
5
0
0
5
3
14
-11
0
Забитые 3
Пропущеные 14
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П

В прямом эфире матчи Лиги чемпионов транслирует видеосервис Megogo.

Кубок Лиги чемпионов
Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

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Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
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