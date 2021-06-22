Сьогодні стартує Ліга чемпіонів! Коли зіграють Динамо і Шахтар

У попередньому раунді ЛЧ зіграють чотири команди з найслабших за рейтингом країн – Сан-Марино, Фарер, Андорри та Косово

Похід за трофей розпочинається / Фото: AFP

Євро-2020 затьмарив собою всі інші футбольні турніри, але це не означає, що клубне життя зупинилася. Сьогодні стартує Ліга чемпіонів!

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У розіграші Ліги чемпіонів 2020/21 зіграють 79 команд з 54 футбольних асоціацій УЄФА. Ліхтенштейн не бере участь, так як домашній чемпіонат там не проводиться.

Розпочнеться ЛЧ з попереднього раунду, де в мінітурнірі зустрінуться чотири команди з найслабших за рейтингом країн.

Сьогодні о 21:00 грають: Фольгоре (Сан-Марино) – Приштина (Косово), ХБ Торсхавн (Фарери) – Інтер Ескальдес (Андорра). Матч переможців пройде 25 червня.

Краща команда попереднього раунду вийде в перший кваліфікаційний. Всі ті, хто програв потраплять у другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Україна в Лізі чемпіонів представлена двома клубами. Шахтар стартує з третього кваліфікаційного раунду. І суперника дізнається 19 липня. Матчі пройдуть 3 і 10 серпня.

Динамо потрапило в груповий турнір, жеребкування якого відбудеться 26 серпня. А розпочнеться він 14 вересня.