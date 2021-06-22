22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Лiга чемпiонiв 2020/21

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Сьогодні стартує Ліга чемпіонів! Коли зіграють Динамо і Шахтар

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 червня, 11:16
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У попередньому раунді ЛЧ зіграють чотири команди з найслабших за рейтингом країн – Сан-Марино, Фарер, Андорри та Косово
Похід за трофей розпочинається
Похід за трофей розпочинається / Фото: AFP

Євро-2020 затьмарив собою всі інші футбольні турніри, але це не означає, що клубне життя зупинилася. Сьогодні стартує Ліга чемпіонів!

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У розіграші Ліги чемпіонів 2020/21 зіграють 79 команд з 54 футбольних асоціацій УЄФА. Ліхтенштейн не бере участь, так як домашній чемпіонат там не проводиться.

Розпочнеться ЛЧ з попереднього раунду, де в мінітурнірі зустрінуться чотири команди з найслабших за рейтингом країн.

Сьогодні о 21:00 грають: Фольгоре (Сан-Марино) – Приштина (Косово), ХБ Торсхавн (Фарери) – Інтер Ескальдес (Андорра). Матч переможців пройде 25 червня.

Краща команда попереднього раунду вийде в перший кваліфікаційний. Всі ті, хто програв потраплять у другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Україна в Лізі чемпіонів представлена двома клубами. Шахтар стартує з третього кваліфікаційного раунду. І суперника дізнається 19 липня. Матчі пройдуть 3 і 10 серпня.

Динамо потрапило в груповий турнір, жеребкування якого відбудеться 26 серпня. А розпочнеться він 14 вересня.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
22:00
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22:00
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Середа, 23 червня
19:00
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19:00
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