21 июня 22:00 Видео
Россия 1
Дания 4
21 июня 22:00 Видео
Финляндия 0
Бельгия 2
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Лига чемпионов 2020/2021

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Сегодня стартует Лига чемпионов! Когда сыграют Динамо и Шахтер

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 июня, 11:16
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В предварительном раунде ЛЧ сыграют четыре команды из слабейших по рейтингу стран – Сан-Марино, Фарер, Андорры и Косово
Поход за трофей начинается
Поход за трофей начинается / Фото: AFP

Евро-2020 затмил собой все другие футбольные турниры, но это не значит, что клубная жизнь остановилась. Сегодня стартует Лига чемпионов!

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В розыгрыше Лиги чемпионов 2020/21 сыграют 79 команд из 54 футбольных ассоциаций УЕФА. Лихтенштейн не участвует, так как домашний чемпионат там не проводится.

Начнется ЛЧ с предварительного раунда, где в мини-турнире встретятся четыре команды из слабейших по рейтингу стран.

Сегодня в 21:00 играют: Фольгоре (Сан-Марино) – Приштина (Косово), ХБ Торсхавн (Фареры) – Интер Эскальдес (Андорра). Матч победителей пройдет 25 июня.

Лучшая команда предварительного раунда выйдет в первый квалификационный. Все проигравшие попадут во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Украина в Лиге чемпионов представлена двумя клубами. Шахтер стартует с третьего квалификационного раунда. И соперника узнает 19 июля. Матчи пройдут 3 и 10 августа.

Динамо попало в групповой турнир, жеребьевка которого пройдет 26 августа. А начнется он 14 сентября.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
1:4
Видео О матче
0:2
Видео О матче
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на:
19:00
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