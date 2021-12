Роналду проти Мессі, Яремчук проти Луніна: результати жеребкування Ліги чемпіонів

У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Чотири команди представляли Англію, три – Іспанію, по дві – Португалію, Італію, Францію, ще по одній – Австрію, Нідерланди та Німеччину. Переможці груп були сіяними, вони перші матчі проведуть у гостях.

Бенфіка нашого Романа Яремчука зустрінеться із Реалом, який у групі перейшов дорогу Шахтарю.

А епічна битва на нас чекає у матчі двох заклятих суперників – Роналду та Мессі. Їхні команди Манчестер Юнайтед та Парі Сен-Жермен зустрінуться на стадії 1/8.

