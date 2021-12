Роналду против Месси, Яремчук против Лунина: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Четыре команды представляли Англию, три – Испанию, по две – Португалию, Италию, Францию, еще по одной – Австрию, Нидерланды и Германию. Победители групп были сеяными, они первые матчи проведут в гостях.

Бенфика нашего Романа Яремчука встретится с Реалом, который в группе перешел дорогу Шахтеру.

А самая эпическая битва нас ждет в матче двух заклятых соперников – Роналду и Месси. Их команды Манчестер Юнайтед и Пари Сен-Жермен встретятся на стадии 1/8.

The greatest goalscorers in #UCL history

On the same pitch once more #UCLdraw | #UCLpic.twitter.com/yT8VRqUCBr