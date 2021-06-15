Результати жеребкування Ліги чемпіонів: матчі пройдуть під час Євро

Стали відомі пари першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, матчі пройдуть у липні. Ті, хто програють, вилітають в Лігу конференцій

Фото: REUTERS/Matthew Childs

Сьогодні в Ньоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Переможці цієї стадії турніру пройдуть до другого відбірного раунду Ліги чемпіонів, а переможені команди зіграють у другому раунді Ліги конференцій УЄФА. Перші матчі пройдуть 6 і 7 липня, коли буде ще тривати Євро-2020. Матчі-відповіді заплановані на 13 і 14 липня.

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Група 1

Фола (Люксембург) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

Слован Братислава (Словаччина) – Шемрок Роверс (Ірландія)

Мальме (Швеція) – Рига (Латвія)

Буде-Глимт (Норвегія) – Легія (Польща)

Група 2

Коннас-Кі (Уельс) – Алашкерт (Вірменія)

ХІК (Фінляндія) – Будучность Подгоріца (Чорногорія)

Клуж (Румунія) – Борац (Боснія і Герцеговина)

Шкендія (Північна Македонія) – Мура (Словенія)

Група 3

Теута (Албанія) – Шериф (Молдова)

Динамо Тбілісі (Грузія) – Нефтчі (Азербайджан)

Маккабі Хайфа (Ізраїль) – Кайрат (Казахстан)

Лудогорець (Болгарія) – Шахтар Солігорськ (Білорусь)

Група 4

Ференцварош (Угорщина) – переможець попереднього раунду

Жальгіріс (Литва) – Лінфілд (Північна Ірландія)

Флора (Естонія) – Хіберніанс (Мальта)

Динамо Загреб (Хорватія) – Валюр (Ісландія)

Нагадаємо, що в попередньому раунді змагатимуться чотири команди, які візьмуть участь в міні-турнірі. У першому півфіналі зіграють Фольгоре з Сан-Марино і Приштина (Косово). Учасниками другого півфіналу стануть Торсхавн (Фарери) і Інтер Ескальдес (Андорра). Півфінали відбудуться 22 червня, фінал – 25 червня. Переможець зіграє в першому відбірковому раунді Ліги чемпіонів,

Віцечемпіон України донецький Шахтар почне участь у кваліфікації з третього раунду. Суперників гірники дізнаються 19 липня, а матчі пройдуть у серпні. Динамо потрапило відразу в груповий турнір.

Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги чемпіонів є Челсі.