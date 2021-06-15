Результати жеребкування Ліги чемпіонів: матчі пройдуть під час Євро

Сьогодні в Ньоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Переможці цієї стадії турніру пройдуть до другого відбірного раунду Ліги чемпіонів, а переможені команди зіграють у другому раунді Ліги конференцій УЄФА. Перші матчі пройдуть 6 і 7 липня, коли буде ще тривати Євро-2020. Матчі-відповіді заплановані на 13 і 14 липня.
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Група 1
- Фола (Люксембург) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
- Слован Братислава (Словаччина) – Шемрок Роверс (Ірландія)
- Мальме (Швеція) – Рига (Латвія)
- Буде-Глимт (Норвегія) – Легія (Польща)
Група 2
- Коннас-Кі (Уельс) – Алашкерт (Вірменія)
- ХІК (Фінляндія) – Будучность Подгоріца (Чорногорія)
- Клуж (Румунія) – Борац (Боснія і Герцеговина)
- Шкендія (Північна Македонія) – Мура (Словенія)
Група 3
- Теута (Албанія) – Шериф (Молдова)
- Динамо Тбілісі (Грузія) – Нефтчі (Азербайджан)
- Маккабі Хайфа (Ізраїль) – Кайрат (Казахстан)
- Лудогорець (Болгарія) – Шахтар Солігорськ (Білорусь)
Група 4
- Ференцварош (Угорщина) – переможець попереднього раунду
- Жальгіріс (Литва) – Лінфілд (Північна Ірландія)
- Флора (Естонія) – Хіберніанс (Мальта)
- Динамо Загреб (Хорватія) – Валюр (Ісландія)
Нагадаємо, що в попередньому раунді змагатимуться чотири команди, які візьмуть участь в міні-турнірі. У першому півфіналі зіграють Фольгоре з Сан-Марино і Приштина (Косово). Учасниками другого півфіналу стануть Торсхавн (Фарери) і Інтер Ескальдес (Андорра). Півфінали відбудуться 22 червня, фінал – 25 червня. Переможець зіграє в першому відбірковому раунді Ліги чемпіонів,
Віцечемпіон України донецький Шахтар почне участь у кваліфікації з третього раунду. Суперників гірники дізнаються 19 липня, а матчі пройдуть у серпні. Динамо потрапило відразу в груповий турнір.
Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги чемпіонів є Челсі.