15 червня 19:00 Відео
Угорщина 0
Португалія 3
15 червня 87’
Франція 1
Німеччина 0
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Результати жеребкування Ліги чемпіонів: матчі пройдуть під час Євро

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 червня, 22:53
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Стали відомі пари першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, матчі пройдуть у липні. Ті, хто програють, вилітають в Лігу конференцій
Фото: REUTERS/Matthew Childs
Фото: REUTERS/Matthew Childs

Сьогодні в Ньоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Переможці цієї стадії турніру пройдуть до другого відбірного раунду Ліги чемпіонів, а переможені команди зіграють у другому раунді Ліги конференцій УЄФА. Перші матчі пройдуть 6 і 7 липня, коли буде ще тривати Євро-2020. Матчі-відповіді заплановані на 13 і 14 липня.

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Група 1

  • Фола (Люксембург) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
  • Слован Братислава (Словаччина) – Шемрок Роверс (Ірландія)
  • Мальме (Швеція) – Рига (Латвія)
  • Буде-Глимт (Норвегія) – Легія (Польща)

Група 2

  • Коннас-Кі (Уельс) – Алашкерт (Вірменія)
  • ХІК (Фінляндія) – Будучность Подгоріца (Чорногорія)
  • Клуж (Румунія) – Борац (Боснія і Герцеговина)
  • Шкендія (Північна Македонія) – Мура (Словенія)

Група 3

  • Теута (Албанія) – Шериф (Молдова)
  • Динамо Тбілісі (Грузія) – Нефтчі (Азербайджан)
  • Маккабі Хайфа (Ізраїль) – Кайрат (Казахстан)
  • Лудогорець (Болгарія) – Шахтар Солігорськ (Білорусь)

Група 4

  • Ференцварош (Угорщина) – переможець попереднього раунду
  • Жальгіріс (Литва) – Лінфілд (Північна Ірландія)
  • Флора (Естонія) – Хіберніанс (Мальта)
  • Динамо Загреб (Хорватія) – Валюр (Ісландія)

Нагадаємо, що в попередньому раунді змагатимуться чотири команди, які візьмуть участь в міні-турнірі. У першому півфіналі зіграють Фольгоре з Сан-Марино і Приштина (Косово). Учасниками другого півфіналу стануть Торсхавн (Фарери) і Інтер Ескальдес (Андорра). Півфінали відбудуться 22 червня, фінал – 25 червня. Переможець зіграє в першому відбірковому раунді Ліги чемпіонів,

Віцечемпіон України донецький Шахтар почне участь у кваліфікації з третього раунду. Суперників гірники дізнаються 19 липня, а матчі пройдуть у серпні. Динамо потрапило відразу в груповий турнір.

Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги чемпіонів є Челсі.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Німеччина
0
0:0
0
3
Франція
0
0:0
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
0:3
Відео Про матч
1:0 (87’)
Дивись на: Трансляція
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на:
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