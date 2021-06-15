Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: матчи пройдут во время Евро

Стали известны пары первого раунда квалификации Лиги чемпионов, матчи пройдут в июле, проигравшие вылетают в Лигу конференций

Лига чемпионов начинается с квалификационных этапов. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Победители этой стадии турнира пройдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие команды сыграют во втором раунде Лиги конференций УЕФА. Первые матчи пройдут 6 и 7 июля, когда будет еще продолжаться Евро-2020. Ответные встречи запланированы на 13 и 14 июля.

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Группа 1

Фола (Люксембург) — Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Слован Братислава (Словакия) — Шэмрок Роверс (Ирландия)

Мальме (Швеция) — Рига (Латвия)

Буде-Глимт (Норвегия) — Легия (Польша)

Группа 2

Коннас-Ки (Уэльс) — Алашкерт (Армения)

ХИК (Финляндия) — Будучность Подгорица (Черногория)

Клуж (Румыния) — Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Шкендия (Северная Македония) — Мура (Словения)

Группа 3

Теута (Албания) — Шериф (Молдавия)

Динамо Тбилиси (Грузия) — Нефтчи (Азербайджан)

Маккаби Хайфа (Израиль) — Кайрат (Казахстан)

Лудогорец (Болгария) — Шахтер Солигорск (Беларусь)

Группа 4

Ференцварош (Венгрия) — победитель предварительного раунда

Жальгирис (Литва) — Линфилд (Северная Ирландия)

Флора (Эстония) — Хибернианс (Мальта)

Динамо Загреб (Хорватия) — Валюр (Исландия)

Напомним, что в предварительном раунде сразятся четыре команды, которые примут участие в мини-турнире. В первом полуфинале сыграют Фольгоре из Сан-Марино и Приштина (Косово). Участниками второго полуфинала станут Торсхавн (Фареры) и Интер Эскальдес (Андорра). Полуфиналы состоятся 22 июня, финал — 25 июня. Победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

Вице-чемпион Украины донецкий Шахтер начнет участие в квалификации с третьего раунда. Соперников горняки узнают 19 июля, а матчи пройдут в августе. Динамо попало сразу в групповой турнир.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является Челси.