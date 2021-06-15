15 июня 19:00 Видео
Венгрия 0
Португалия 3
15 июня 87’
Франция 1
Германия 0
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Лига чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Турнирная Таблица Команды Мисс Евро-2021 Бомбардиры Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: матчи пройдут во время Евро

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 июня, 22:53
Копировать ссылку
Стали известны пары первого раунда квалификации Лиги чемпионов, матчи пройдут в июле, проигравшие вылетают в Лигу конференций
Лига чемпионов начинается с квалификационных этапов. Фото: REUTERS/Matthew Childs
Лига чемпионов начинается с квалификационных этапов. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Победители этой стадии турнира пройдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие команды сыграют во втором раунде Лиги конференций УЕФА. Первые матчи пройдут 6 и 7 июля, когда будет еще продолжаться Евро-2020. Ответные встречи запланированы на 13 и 14 июля.

Читайте также: Вы должны видеть, кто превзошел Месси: лучшим признали гол в ворота победителя Лиги чемпионов

Группа 1

  • Фола (Люксембург) — Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • Слован Братислава (Словакия) — Шэмрок Роверс (Ирландия)
  • Мальме (Швеция) — Рига (Латвия)
  • Буде-Глимт (Норвегия) — Легия (Польша)

Группа 2

  • Коннас-Ки (Уэльс) — Алашкерт (Армения)
  • ХИК (Финляндия) — Будучность Подгорица (Черногория)
  • Клуж (Румыния) — Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)
  • Шкендия (Северная Македония) — Мура (Словения)

Группа 3

  • Теута (Албания) — Шериф (Молдавия)
  • Динамо Тбилиси (Грузия) — Нефтчи (Азербайджан)
  • Маккаби Хайфа (Израиль) — Кайрат (Казахстан)
  • Лудогорец (Болгария) — Шахтер Солигорск (Беларусь)

Группа 4

  • Ференцварош (Венгрия) — победитель предварительного раунда
  • Жальгирис (Литва) — Линфилд (Северная Ирландия)
  • Флора (Эстония) — Хибернианс (Мальта)
  • Динамо Загреб (Хорватия) — Валюр (Исландия)

Напомним, что в предварительном раунде сразятся четыре команды, которые примут участие в мини-турнире. В первом полуфинале сыграют Фольгоре из Сан-Марино и Приштина (Косово). Участниками второго полуфинала станут Торсхавн (Фареры) и Интер Эскальдес (Андорра). Полуфиналы состоятся 22 июня, финал — 25 июня. Победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

Вице-чемпион Украины донецкий Шахтер начнет участие в квалификации с третьего раунда. Соперников горняки узнают 19 июля, а матчи пройдут в августе. Динамо попало сразу в групповой турнир.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является Челси.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Германия
0
0:0
0
3
Франция
0
0:0
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
0:3
Видео О матче
1:0 (87’)
Смотри на: Трансляция
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять