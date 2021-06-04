Ви повинні бачити, хто перевершив Мессі: найкращим визнали гол в ворота переможця Ліги чемпіонів

Найкрасивіший удар по воротах вийшов у 28-річного іранського форварда Порту Мехді Таремі в виїзному матчі 1/4 фіналу проти лондонського Челсі

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Сьогодні в УЄФА назвали кращий гол сезону 2020/2021 в Лізі чемпіонів. Визначали його в голосуванні уболівальників. Висловити свою думку зважилися понад 1 мільйон 300 тисяч шанувальників футболу. У підсумку на перше місце поставили суперудар нападника Порту Мехді Таремі в чвертьфінальному поєдинку проти Челсі – майбутнього переможця турніру.

Сьогодні Челсі продовжив контракти з Тухелем і Тіаго Сілвою.

Новину повідомили на офіційному сайті УЄФА, а сам герой відразу ж опублікував її на своїй сторінці в Instagram.

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Правда, за підсумками двох зустрічей підопічні Томаса Тухеля перемогли. Після успіху 2:0 в Португалії лондонці дозволили собі поступитися на своєму полі. Хоча, думається, їм все одно було прикро пропускати на четвертій доданій хвилині. Дивіться, як Порту обіграв Челсі в Лондоні:

У трійку кращих потрапили голи Ліонеля Мессі в матчі ПСЖ – Барселона (1:1) і Олів'є Жиру в грі Атлетіко – Челсі (0:1). Дивіться, як відзначився аргентинець:

До вашої уваги – огляд матчу Порту – Ювентус, в якому Роналду і Ко поступилися: