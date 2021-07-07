Розгром від Вернидуба і фіаско Григорчука: як українці стартували в Лізі чемпіонів

Відбулися матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, Шериф крупно обіграв Теуту, а ось Шахтар поступився Лудогорцю

Солігорськ мінімально програв у гостях / Фото: Шахтер Солигорск

Сьогодні другий день матчів першого раунду кваліфікація Ліги чемпіонів. Для нас на цьому етапі підвищений інтерес викликають два клуби, де працюють українські тренери. Солігорський Шахтар очолює Роман Григорчук, а молдовський Шериф – Юрій Вернидуб.

У Шерифа все відмінно, чотири сухих голи в Албанії і можна думати про наступного суперника. А ось Шахтар мінімально поступився в Болгарії.

Результати матчів 7 липня:

Буде/Глімт (Норвегія) – Легія (Польща) – 2:3

Динамо Тб (Грузія) – Нефтчі (Азербайджан) – 1:2

Слован (Словаччина) – Шемрок Роверс (Ірландія) – 2:0

Динамо З (Хорватія) – Валюр (Ісландія) – 3:2

Лудогорець (Болгарія) – Шахтар С (Білорусь) – 1:0

Маккабі Х (Ізраїль) – Кайрат (Казахстан) – 1:1

Мальме (Швеція) – Рига (Латвія) – 1:0

Теута (Албанія) – Шериф (Молдова) – 0:4

Коннах Куей (Уельс) – Алашкерт (Вірменія) – 2:2

Нагадаємо, результати вчорашніх матчів:

Ференцварош (Угорщина) – Приштина (Косово) – 3:0

Флора (Естонія) – Хіберніанс (Мальта) – 2:0

ХІК (Фінляндія) – Будучность (Чорногорія) – 3:1

Жальгіріс (Литва) – Лінфілд (Північна Ірландія) – 3:1

Клуж (Румунія) – Борац (Боснія) – 3:1

Фолу (Люксембург) – Лінкольн (Гібралтар) – 2:2

Шкендія (Македонія) – Мура (Словенія) – 0:1

Матчі у відповідь 13-14 липня. Ті, хто програв, отримують пропуск у третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Нагадаємо, що Шахтар почне виступ у Лізі чемпіонів із третього кваліфікаційного раунду, а Динамо відразу потрапило в груповий турнір.

Чинний переможець ЛЧ – Челсі.