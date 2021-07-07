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Зоря --
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Шахтар --
Шальке --
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Динамо --
Серветт --
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Розгром від Вернидуба і фіаско Григорчука: як українці стартували в Лізі чемпіонів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
7 липня, 23:00
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Відбулися матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, Шериф крупно обіграв Теуту, а ось Шахтар поступився Лудогорцю
Солігорськ мінімально програв у гостях
Солігорськ мінімально програв у гостях / Фото: Шахтер Солигорск

Сьогодні другий день матчів першого раунду кваліфікація Ліги чемпіонів. Для нас на цьому етапі підвищений інтерес викликають два клуби, де працюють українські тренери. Солігорський Шахтар очолює Роман Григорчук, а молдовський Шериф – Юрій Вернидуб.

У Шерифа все відмінно, чотири сухих голи в Албанії і можна думати про наступного суперника. А ось Шахтар мінімально поступився в Болгарії.

Результати матчів 7 липня:

  • Буде/Глімт (Норвегія) – Легія (Польща) – 2:3
  • Динамо Тб (Грузія) – Нефтчі (Азербайджан) – 1:2
  • Слован (Словаччина) – Шемрок Роверс (Ірландія) – 2:0
  • Динамо З (Хорватія) – Валюр (Ісландія) – 3:2
  • Лудогорець (Болгарія) – Шахтар С (Білорусь) – 1:0
  • Маккабі Х (Ізраїль) – Кайрат (Казахстан) – 1:1
  • Мальме (Швеція) – Рига (Латвія) – 1:0
  • Теута (Албанія) – Шериф (Молдова) – 0:4
  • Коннах Куей (Уельс) – Алашкерт (Вірменія) – 2:2

Нагадаємо, результати вчорашніх матчів:

  • Ференцварош (Угорщина) – Приштина (Косово) – 3:0
  • Флора (Естонія) – Хіберніанс (Мальта) – 2:0
  • ХІК (Фінляндія) – Будучность (Чорногорія) – 3:1
  • Жальгіріс (Литва) – Лінфілд (Північна Ірландія) – 3:1
  • Клуж (Румунія) – Борац (Боснія) – 3:1
  • Фолу (Люксембург) – Лінкольн (Гібралтар) – 2:2
  • Шкендія (Македонія) – Мура (Словенія) – 0:1

Матчі у відповідь 13-14 липня. Ті, хто програв, отримують пропуск у третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Нагадаємо, що Шахтар почне виступ у Лізі чемпіонів із третього кваліфікаційного раунду, а Динамо відразу потрапило в груповий турнір.

Чинний переможець ЛЧ – Челсі.

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