7 июля 88’
Англия 1
Дания 1
7 июля 17:00 О матче
Динамо 3
Люцерн 3
8 июля 17:30
Заря --
Пролетер --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
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Лига чемпионов 2020/2021

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Разгром от Вернидуба и фиаско Григорчука: как украинцы стартовали в Лиге чемпионов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
7 июля, 23:00
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Прошли матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов, Шериф крупно обыграл Теуту, а вот Шахтер уступил Лудогорцу
Солигорск минимально уступил в гостях
Солигорск минимально уступил в гостях / Фото: Шахтер Солигорск

Сегодня второй день матчей первого раунда квалификация Лиги чемпионов. Для нас на этом этапе повышенный интерес вызывают два клуба, где работают украинские тренеры. Солигорский Шахтер возглавляет Роман Григорчук, а молдовский Шериф – Юрий Вернидуб.

У Шерифа все отлично, четыре сухих гола в Албании и можно думать о следующем сопернике. А вот Шахтер минимально уступил в Болгарии.

Результаты матчей 7 июля:

  • Буде/Глимт (Норвегия) – Легия (Польша) – 2:3
  • Динамо Тб (Грузия) – Нефтчи (Азербайджан) – 1:2
  • Слован (Словакия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 2:0
  • Динамо З (Хорватия) – Валюр (Исландия) – 3:2
  • Лудогорец (Болгария) – Шахтер С (Беларусь) – 1:0
  • Маккаби Х (Израиль) – Кайрат (Казахстан) – 1:1
  • Мальме (Швеция) – Рига (Латвия) – 1:0
  • Теута (Албания) – Шериф (Молдова) – 0:4
  • Коннах Куэй (Уэльс) – Алашкерт (Армения) – 2:2

Напомним, результаты вчерашних матчей:

  • Ференцварош (Венгрия) – Приштина (Косово) – 3:0
  • Флора (Эстония) – Хибернианс (Мальта) – 2:0
  • ХИК (Финляндия) – Будучность (Черногория) – 3:1
  • Жальгирис (Литва) – Линфилд (Северная Ирландия) – 3:1
  • Клуж (Румыния) – Борац (Босния) – 3:1
  • Фола (Люксембург) – Линкольн (Гибралтар) – 2:2
  • Шкендия (Македония) – Мура (Словения) – 0:1

Ответные матчи 13-14 июля. Проигравшие получают пропуск в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Напомним, что Шахтер начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, а Динамо сразу попало в групповой турнир.

Действующий победитель ЛЧ – Челси.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Среда, 7 июля
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