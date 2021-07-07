Разгром от Вернидуба и фиаско Григорчука: как украинцы стартовали в Лиге чемпионов

Сегодня второй день матчей первого раунда квалификация Лиги чемпионов. Для нас на этом этапе повышенный интерес вызывают два клуба, где работают украинские тренеры. Солигорский Шахтер возглавляет Роман Григорчук, а молдовский Шериф – Юрий Вернидуб.
У Шерифа все отлично, четыре сухих гола в Албании и можно думать о следующем сопернике. А вот Шахтер минимально уступил в Болгарии.
Результаты матчей 7 июля:
- Буде/Глимт (Норвегия) – Легия (Польша) – 2:3
- Динамо Тб (Грузия) – Нефтчи (Азербайджан) – 1:2
- Слован (Словакия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 2:0
- Динамо З (Хорватия) – Валюр (Исландия) – 3:2
- Лудогорец (Болгария) – Шахтер С (Беларусь) – 1:0
- Маккаби Х (Израиль) – Кайрат (Казахстан) – 1:1
- Мальме (Швеция) – Рига (Латвия) – 1:0
- Теута (Албания) – Шериф (Молдова) – 0:4
- Коннах Куэй (Уэльс) – Алашкерт (Армения) – 2:2
Напомним, результаты вчерашних матчей:
- Ференцварош (Венгрия) – Приштина (Косово) – 3:0
- Флора (Эстония) – Хибернианс (Мальта) – 2:0
- ХИК (Финляндия) – Будучность (Черногория) – 3:1
- Жальгирис (Литва) – Линфилд (Северная Ирландия) – 3:1
- Клуж (Румыния) – Борац (Босния) – 3:1
- Фола (Люксембург) – Линкольн (Гибралтар) – 2:2
- Шкендия (Македония) – Мура (Словения) – 0:1
Ответные матчи 13-14 июля. Проигравшие получают пропуск в третий квалификационный раунд Лиги конференций.
Напомним, что Шахтер начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, а Динамо сразу попало в групповой турнир.
Действующий победитель ЛЧ – Челси.