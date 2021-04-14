Оселилися в Титаніку: Реал перед матчем з Ліверпулем випробовує долю

Іспанський футбольний клуб вибрав незвичайний готель в Ліверпулі – Титанік. Примітно, що крах лайнера стався в ніч на 15 квітня 1912 року

У середу ввечері визначаються півфіналісти головного єврокубкового турніру. Нагадаємо розклад, трансляції і результати повторних матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з поєдинків Ліверпуль на "Енфілді" приймає мадридський Реал. Звертає на себе увагу той факт, що іспанський клуб в Англії розмістився в готелі з промовистою назвою "Титанік".

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Про це повідомив Telegram-канал Англійська Прем'єр-ліга/АПЛ.

Як бачимо, "реалісти" нехтують забобонами й вони не бояться "потонути" в Ліверпулі. Особливо якщо врахувати такий примітний факт, що крах знаменитого морського лайнера 1912 року стався пізно ввечері саме 14 квітня! Сьогодні вночі, під час матчу Ліги чемпіонів, відзначається річниця катастрофи.

До слова, "Титанік" – далеко не найфешенебельніший готель, у нього "лише" чотири зірки. Двомісний номер тут коштує близько 100 євро. Схожість з кораблем йому надає розташування біля води.

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Поєдинок на знаменитому стадіоні "Енфілд Роуд" стартує о 22:00.

Дивіться, як Реал і Ліверпуль грали в першій зустрічі 1/4 фіналу:

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