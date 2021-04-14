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Новини Ліги чемпіонів 2020/21

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Реал гратиме обережно: анонс матчу дня в Лізі чемпіонів

14 квітня, 20:33

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Мадридський клуб не програє 13 матчів поспіль і тиждень тому зробив собі хороший заділ в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів з Ліверпулем

Сьогодні ми дізнаємося остаточний список півфіналістів Ліги чемпіонів. В одному з поєдинків 1/4 фіналу зустрінуться Ліверпуль і Реал.

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Другий суперматч після поразки "мерсисайдців" в гостях з рахунком – 1:3 і він же повторення київського фіналу-2018. На двох ці команди вигравали головний євротрофей 19 разів. Але тиждень тому "вершкові" виглядали набагато сильнішими.

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Після першої зустрічі Ліверпуль обіграв Астон Віллу в чемпіонаті (2:1), Александер-Арнольд голом в компенсований до другого тайму час приніс перемогу своїй команді. Вона розташовується на шостому місці АПЛ з відставанням від зони ЛЧ на три очки. Лазарет все ще переповнений: ван Дейк, Гомес, Матіп і Гендерсон точно не зіграють. Участь Орігі і Келлехера під питанням. У команди Клоппа донедавна була серія з восьми матчів без перемог на "Анфілді", в якій сталося шість поразок і яку змінили на дві перемоги.

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Реал заслужив на численні компліменти з першого матчу, з тактичної точки зору команда Зідана зіграла ідеально. А після ще й обіграла Барселону в Ель-Класико (2:1) завдяки голам Бензема і Крооса. Мадридці не програють 13 матчів поспіль, вигравши останні шість.

"Вершкові" виглядають фаворитами пари. Думаю, вони гратимуть обережно і це вплине на загальну результативність матчу. Очікую ТМ 2,5. Голів в обох таймах не буде.

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