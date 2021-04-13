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Парижани – господарі становища: анонс матчу ПСЖ – Баварія

13 квітня, 20:31

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Парижани повинні виходити в півфінал, в чотирьох матчах в столиці Франції німецький гранд зазнав чотирьох поразок із загальним рахунком 1:9

Сьогодні в Парижі визначиться півфіналіст Ліги чемпіонів. У матчі-відповіді 1/4 фіналу зіграють Парі Сен-Жермен і Баварія. Початок – о 22:00.

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Друга серія повторення фіналу попереднього сезону. Минулого тижня парижани в Мюнхені несподівано обіграли чинних переможців турніру 3:2.

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Після цього розгромили Страсбург в чемпіонаті (4:1), а Маурісіо Почеттіно провів чималу ротацію. З тих, хто з перших хвилин грав проти Баварії, знову в стартовому складі вийшли тільки Навас, Данілу, Кімпембе і Мбаппе. Неймар пропускав поєдинок через дискваліфікацію, Паредес повернувся в склад, а ось Маркіньос і Діалло опинилися в лазареті, де приєдналися до Берната, Мауро Ікарді і Кюрзави. Також під питанням участь Флоренці і Верратті.

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А Баварія після невдачі з парижанами втратила очки у зустрічі з Уніоном (1:1). Хансі Флік також задіяв ротацію. В обох останніх матчах в основі його команди виходили тільки Нойєр, Кімміх, Мюллер, Коман і Шупо-Мотен. На превеликий жаль уболівальників мюнхенської команди, в Парижі не зіграють Левандовські, Гнабрі, Коста, Зюле і Толіссо. З огляду на необхідність перемагати з різницею в два м'ячі – проблем занадто багато. Цікаво, що в чотирьох матчах в столиці Франції проти місцевої команди німецький гранд зазнав чотирьох поразок із загальним рахунком 1:9.

Парижани – господарі становища. Думаю, дуже результативного поєдинку не буде, тому ТМ 3,5.

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