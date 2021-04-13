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Парижане – хозяева положения: анонс матча ПСЖ – Бавария

13 апреля, 20:31

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Парижане должны выходить в полуфинал, в четырех матчах в столице Франции немецкий гранд потерпел четыре поражения с общим счетом 1:9

Сегодня в Париже определится полуфиналист Лиги чемпионов. В ответном матче 1/4 финала сыграют Пари Сен-Жермен и Бавария. Начало – в 22:00.

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Вторая серия повторения финала предыдущего сезона. На прошлой неделе парижане в Мюнхене неожиданно обыграли действующих победителей турнира 3:2.

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После этого разгромили Страсбург в чемпионате (4:1), а Маурисио Почеттино провел немалую ротацию. Из тех, кто с первых минут играл против Баварии, снова в стартовом составе вышли только Навас, Данилу, Кимпембе и Мбаппе. Неймар пропускал поединок из-за дисквалификации, Паредес вернулся в строй, а вот Маркиньос и Диалло оказались в лазарете, где присоединились к Бернату, Икарди и Кюрзава. Также под вопросом участие Флоренци и Верратти.

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А Бавария после неудачи с парижанами потеряла очки во встрече с Унионом (1:1). Ханси Флик также задействовал ротацию. В обоих последних матчах в основе его команды выходили только Нойер, Киммих, Мюллер, Коман и Шупо-Мотен. К большому сожалению болельщиков мюнхенской команды, в Париже не сыграют Левандовски, Гнабри, Коста, Зюле и Толиссо. Учитывая необходимость побеждать с разницей в два мяча – проблем слишком много. Интересно, что в четырех матчах в столице Франции против местной команды немецкий гранд потерпел четыре поражения с общим счетом 1:9.

Парижане – хозяева положения. Думаю, очень результативного поединка не будет, поэтому ТМ 3,5.

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Лига чемпионов Бавария ПСЖ
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