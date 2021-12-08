Він заслужив! Тренер Шахтаря пояснив, чому випустив Шевченка на поле

Роберто Де Дзербі зізнався, що таким чином він заохотив старання голкіпера, який заслужив зіграти у Лізі чемпіонів

Шевченко міняє Пятова в ЛЧ / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахтар не зміг грюкнути дверима у Лізі чемпіонів. Команда упустила перемогу над Шерифом.

"Гірники" пропустили вже у компенсований час. Не врятував Олексій Шевченко. Він вийшов на останні кілька хвилин, замінивши Андрія Пятова. Чому?

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Про це журналісти запитали у головного тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі.