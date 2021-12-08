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Он заслужил! Тренер Шахтера объяснил почему выпустил Шевченко на поле

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
8 декабря, 07:32
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Роберто Де Дзерби признался, что таким образом он поощрил старания голкипера, который заслужил сыграть в Лиге чемпионов
Шевченко меняет Пятова в ЛЧ
Шевченко меняет Пятова в ЛЧ / Фото: Коллаж: Сегодня

Шахтер не смог хлопнуть дверью в Лиге чемпионов. Команда упустила победу над Шерифом.

"Горняки" пропустили уже в компенсированное время. Не выручил Алексей Шевченко. Он вышел на последние пару минут, заменив Андрея Пятова. Почему?

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Об этом журналисты спросили главного тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.

"Вы смотрели матч? Мы заслужили выиграть или ничью? Если бы мы выиграли, вы задали бы такой вопрос? Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов, пусть даже пять минут, потому что он настоящий профессионал и всегда тренировался отлично. Потому я считаю, что это было правильно. И это совсем не касается уважения к сопернику. Мы должны были победить 5:0, поскольку у нас было много голевых шансов", – цитирует Де Дзерби sport.ua.

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