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Шериф зіпсував Шахтарю прощання з Лігою чемпіонів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
7 грудня, 23:54
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"Гірники" на останніх секундах упустили перемогу над тираспольським клубом та завершили груповий етап з одним очком
Гол Фернандо не допоміг Шахтарю виграти
Гол Фернандо не допоміг Шахтарю виграти / Фото: REUTERS

Донецький "Шахтар" не може занести собі в актив нинішній єврокубковий сезон. Команда посіла останнє місце у групі Ліги чемпіонів та залишилася без євровесни.

Останній матч групового етапу із Шерифом турнірного значення не мав. Але іноді справа престижу важливіша за очки. "Гірники" мали на мажорній ноті завершити мінорний сезон. Здобути хоча б одну перемогу в ЛЧ. Їм це не вдалося.

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Шахтар на правах фаворита провів матч в атаках та створив чимало гольових моментів. Двічі у першому таймі Шериф рятував каркас воріт – після ударів Соломона та Додо. А ось після удару Фернандо м'яч знайшов щілину між ногами захисників і прокотився повз воротаря в дальній кут.

Після перерви гольових моментів поменшало, але здавалося "гірники" свого не проґавлять. На останній хвилині Мудрик вийшов віч-на-віч і не переграв воротаря.

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І у ту ж мить спрацювало старе футбольне правило. Не забив Шахтар, забили Шахтарю. Вже у компенсований час Ніколов з близької відстані відправив м'яч у сітку.

Читайте також: Шахтар – Шериф: відео огляд матчу Ліги чемпіонів

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Шахтар – Шериф – 1:1
Голи: Фернандо, 42 – Ніколов, 90+3

Шахтар: Пятов (Шевченко, 86), Додо, Бондар, Кривцов, Корнієнко (Ісмаїлі, 67), Маркос Антоніо, Марлос, Бондаренко (Майкон, 66), Судаков (Тете, 46), Соломон, Фернандо (Мудрик, 46).

Шериф: Атанасіадіс, Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Крістіано, Тілль, Коловос (Ніколов, 46), Аддо, А. Траоре, Янсане, Бруно.

Груповий етап
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В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
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Реал Реал Реа
6
5
0
1
14
3
11
15
Забиті 14
Пропущені 3
Різниця 11
Результати останніх матчів: В В В В П
2
Інтер Інтер Інт
6
3
1
2
8
5
3
10
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В В Н
3
Шериф Шериф Шер
6
2
1
3
7
11
-4
7
Забиті 7
Пропущені 11
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н П П П В
4
Шахтар Шахтар Шах
6
0
2
4
2
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Команда
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Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
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32
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