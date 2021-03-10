Мессі, підйом! О п'ятій ранку фанат "ПСЖ" розбудив футболістів "Барселони"

Сьогодні в Парижі буде зіграний матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку "Парі Сен-Жермен" – "Барселона".

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А напередодні зустрічі кумедний випадок стався в паризькому готелі, де зупинилася "Барселона". Вболівальник парижан зняв кімнату в тому ж готелі, де розташувалася делегація каталонського клубу і включив пожежну тривогу.

Шанувальник "ПСЖ" планував зробити це посеред ночі, але дочекався, коли фанати парижан закінчили запускати феєрверки перед готелем "Барселони". Пожежну тривогу він включив близько 5 години ранку, коли настала тиша. За свою витівку уболівальник був затриманий і провів під вартою п'ять годин.

У першому матчі "Парі Сен-Жермен" на виїзді розгромив "Барселону" з рахунком – 4:1.

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